吳德榮：高溫上看34度 鋒面將於半夜抵達

2018-04-14 06:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天天氣暖熱，西半部最高溫達33至34度；有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率，大部分在山區午後，北台灣平地也有一些機率。華南沿海有平流霧，馬祖、金門易受影響，應注意相關訊息。

鋒面將於半夜抵達，他說，今夜北台灣在鋒面前，有先發展局部性對流的機率；明天凌晨起降雨向南擴展，冷空氣隨之南下、氣溫下降；北台灣從今日高溫33度，降至明天白天約僅20度，明夜低溫降至16度，雖不算很冷，但氣溫變化大。

他說，下周一天氣偏涼，降雨短暫減緩，但不是很明顯；因為另一波鋒面快速接近，降雨又漸增多，下周二鋒面過境，降雨持續、氣溫稍降。下周三鋒面離去，西半部天氣好轉，東半部有局部雨，白天氣溫略升、早晚仍偏涼。下周四、下周五氣溫回升，日夜溫差擴大，東半部仍有局部短暫降雨。

中央氣象局說，今天清晨中部以北地區有零星短暫雨，白天各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

今晚起至明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東半部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

下周一、下周二東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區仍有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

下周三、下周四東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

下周五東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。