親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

燒死6人辯不能判死 律師：他只是燒機車墊

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

卡管成功？ 教育部駁斥：與事實有明顯出入

2018-04-13 15:46聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

教育部長潘文忠。報系資料照
教育部長潘文忠。報系資料照
分享
台大今年1月5日選出新校長管中閔，聘任案卡在教育部逾3個月。有媒體今天報導，教育部追查管案出現重大進展，認定管在廈門大學確有違法兼職，幾已確定無法出任台大校長。對此本報記者向教育部查證，次長林騰蛟表示，今天根本沒開會，整件事都還沒定案，該報導與事實有明顯出入。

台大1月10日將校長聘任案送至教育部，卻陸續傳出未揭露獨董、學術論文抄襲、赴陸兼職等爭議，台大陸續召開遴委會、學倫會、臨時校務會議，分別做出無疑義、不成案、全案擱置等結論。台大根據廈大回函，澄清管從未在該校擔任正式或兼職老師，也無支薪授課或指導研究生。

教育部日前宣布籌組跨部會諮詢專案小組，10日首次開會釐清相關爭議，但開了3小時，卻傳出對於是否派人到大陸調查等意見紛歧，沒共識而散場。原定今天下午1點半召開第二次會議，因故突然取消，原因不明。據了解，教育部長潘文忠今天臨時排休假，未出席上午防災活動，改由主秘朱楠賢出席，行政院院會也由蔡清華次長代理。

不過《中時電子報》今天報導指出，教育部追查台灣大學校長當選人管中閔赴大陸大學兼職出現重大進展。知情人士透露，目前已認定管中閔在廈門大學確實有兼職行為，涉嫌違反《教育人員任用條例》等法令，根據潘文忠日前在立院表明，一旦查到管中閔違法，將不予聘任，管幾已確定無法出任校長一職。

林騰蛟回應表示，「原本今天要開會，後來也延期，沒有開會就沒有討論，加上資料也尚未齊全，所以目前教育部並未對管案有任何認定，這則新聞與目前實際所知的狀況有出入」；據了解，管案目前仍經教育部調查中，尚未有定案。

【相關閱讀】

‧ 教育部卡管成功 洪孟楷：民進黨奧步方程式已成形

教育部台大管中閔

相關新聞

傳教育部卡管成功 洪孟楷：民進黨奧步方程式已成形

2018-04-13 15:42

中研院聲明澄清：管中閔沒申報赴陸兼職 非確認無違法

2018-04-13 14:43

教部卡管邁向100天 原訂今天下午開第二次會臨時取消

2018-04-13 14:28

中研院：查無管中閔「申報」赴陸兼職資料

2018-04-13 12:35

柯志恩：卡管是另一場活生生「莫須有」的翻版

2018-04-13 11:07

游淑慧：柯P、葉俊榮赴陸教學 管中閔不行就是綠色恐怖

2018-04-13 10:34

管中閔葉俊榮爭議 侯漢廷建議取消赴陸授課限制

2018-04-13 07:51

卡管逾3個月 台大自主聯盟告教長瀆職

2018-04-13 00:22

台大醫學院教授看「卡管」：你死我活的赤裸攻擊

2018-04-12 23:01

「卡管」延燒 台大自主聯盟告教育部長潘文忠瀆職

2018-04-12 15:45

管中閔助理：若配合教部出面說明 才有辱台大尊嚴

2018-04-12 11:02

【重磅快評】直可收錄經典的政治奇葩潘文忠

2018-04-12 10:28

教長說管中閔違法就不聘任 律師：更具體的告發理由

2018-04-12 10:26

學者：教部不聘任管中閔 台大兩三年內不會有校長

2018-04-12 10:13

不滿無限期卡管 李鴻源等逾30台大師生下午告教長瀆職

2018-04-12 09:30

游梓翔：對優秀教授搞三限六不和戒急用忍 已失理性

2018-04-12 08:02

不滿卡管！ 台大自主聯盟致信全校

2018-04-12 00:23

「管中閔若違法就不聘」 潘文忠遭批雙重標準

2018-04-12 00:05

教部「卡管」31項罪狀 竟有來自「百度百科」

2018-04-11 21:24

政院指示「卡管」？徐國勇：政院會支持教育部決定

2018-04-11 20:16

立委問管若違法聘不聘？教長：不聘！

2018-04-11 14:07

赴陸兼課 徐國勇：當時葉俊榮還沒當官

2018-04-11 14:07

學術交流講假的 教授諷「宅在家裡最安全」

2018-04-11 14:07

卡管案交鋒 潘文忠要管中閔踹共

2018-04-11 14:07

影／「卡管」無極限 外界質疑教育部赴陸兼職標準不一

2018-04-11 13:22

潘文忠表態 管中閔若違法不發聘

2018-04-11 13:16

立委批教部只信葉俊榮單方面說詞「對人不對事」

2018-04-11 12:20

立委：葉俊榮跟管中閔同樣被爆料 教育部有沒有去查？

2018-04-11 11:20

管中閔赴陸兼職爭議 潘文忠：希望他自己講清楚

2018-04-11 11:12

不滿卡管！台大自主聯盟寫信全校師生 釐清爭議與真相　

2018-04-11 11:05

籲管中閔出來講清楚 教育部長：是身為公眾人物的義務

2018-04-11 10:22

赴中疑義 潘文忠籲管中閔出面說明

2018-04-11 10:10

徐國勇：葉俊榮任教時赴陸 非當官時

2018-04-11 10:08

管中閔葉俊榮兩標準 台大師：教授最好當宅男宅女

2018-04-11 07:30

管中閔爭議 教部諮詢3小時沒共識

2018-04-10 23:49

釐清管中閔有無兼職 諮詢委員建議派人到大陸查

2018-04-10 21:54

首場跨部諮詢會沒有結論 管爺上任恐一再拖延

2018-04-10 20:10

控「卡管」無極限 藍委赴監院舉發教長瀆職

2018-04-10 14:26

苦等不到校長 台大生憂：國際合作減少損學生權益

2018-04-10 03:48
看更多

熱門文章

台大醫學院教授看「卡管」：你死我活的赤裸攻擊

2018-04-12 23:01

一碗洋蔥麵的故事 校長發文籲搶救四千袋洋蔥

2018-04-13 06:55

教部卡管邁向100天 原訂今天下午開第二次會臨時取消

2018-04-13 14:28

學生為何願對教官認錯 卻不願向老師道歉？

2018-04-13 07:19

中研院：查無管中閔「申報」赴陸兼職資料

2018-04-13 12:35

強者大谷翔平訓練表有「讀書」！ 為高中生特製的激勵書單

2018-04-13 07:58

台灣論文量不如人 台大：高教的錢不能省

2018-04-13 11:11

中研院聲明澄清：管中閔沒申報赴陸兼職 非確認無違法

2018-04-13 14:43

游淑慧：柯P、葉俊榮赴陸教學 管中閔不行就是綠色恐怖

2018-04-13 10:34

影／3句台灣人最常說錯的英文 你中了幾個？

2018-04-12 17:05

管中閔葉俊榮爭議 侯漢廷建議取消赴陸授課限制

2018-04-13 07:51

卡管成功？ 教育部駁斥：與事實有明顯出入

2018-04-13 15:46

柯志恩：卡管是另一場活生生「莫須有」的翻版

2018-04-13 11:07

一生為教師工會付出 彭如玉罹癌過世

2018-04-13 13:15

傳教育部卡管成功 洪孟楷：民進黨奧步方程式已成形

2018-04-13 15:42

大學甄選禁用5科總級分篩選 招聯會定案最多4科加總

2018-04-13 12:51

影／出國必看！順利通過安檢的小祕訣

2018-04-13 09:38

卡管逾3個月 台大自主聯盟告教長瀆職

2018-04-13 00:22

中山大學孫蔣銅像去留公投 投票可抽亞洲機票

2018-04-13 13:44

國研院：全球論文發表量成長減緩 但品質接近領先群

2018-04-13 10:59

綠委控某國中隱匿性平案還打壓老師 校長：無吃案

2018-04-13 12:03

調查：港生逾半想當公務員 台生更願出國闖

2018-04-13 12:30

運動不能當飯吃？ 家長舉自家小孩為例：路其實很廣

2018-04-13 15:23

只懂學理不夠 大學校長：學生必備實作力

2018-04-12 23:49

法國學生身穿旗袍 金湖國中驚豔現身

2018-04-12 18:29

會考今寄准考證 報名再創新低

2018-04-12 23:44

電影《恩德培行動》 重現劫機恐攻

2018-04-12 17:00

英中對照／謝謝霍金來過地球

2018-04-13 09:49

大學開課多元！品酒、跨域課 還可自己搭學習套餐

2018-04-12 23:37

暖化打擊全球最窮地區 取水要走近7英里

2018-04-12 16:49

中山大學孫蔣銅像去留？ 4月16~19日公投

2018-04-13 12:08

學測素養考題如何準備？ 3分鐘影片讓你看懂

2018-04-12 23:39

南向招人才 北市補助1500萬邀印馬學生來台

2018-04-13 14:47

阿里山國小勇士營 畢業生入山轉大人

2018-04-13 15:05

千萬設備、海外實習 台北科大+台達電培育智造人才

2018-04-12 23:33

公民時事題／擺脫殖民經濟的關鍵一步？非洲44國簽《非洲大陸FTA》

2018-04-13 09:32

靜宜大學與亞馬遜合作 培育雲端人才

2018-04-12 17:46

南向招人才 北市補助印度馬國學生來台

2018-04-13 13:44

校園內秘密雞地 東華大學開課關懷生命

2018-04-13 11:14

大學考招太難懂 招聯會製短片

2018-04-12 16:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top