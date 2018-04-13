卡管成功？ 教育部駁斥：與事實有明顯出入

2018-04-13 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



教育部長潘文忠。報系資料照 分享 facebook 台大今年1月5日選出新校長管中閔，聘任案卡在教育部逾3個月。有媒體今天報導，教育部追查管案出現重大進展，認定管在廈門大學確有違法兼職，幾已確定無法出任台大校長。對此本報記者向教育部查證，次長林騰蛟表示，今天根本沒開會，整件事都還沒定案，該報導與事實有明顯出入。

台大1月10日將校長聘任案送至教育部，卻陸續傳出未揭露獨董、學術論文抄襲、赴陸兼職等爭議，台大陸續召開遴委會、學倫會、臨時校務會議，分別做出無疑義、不成案、全案擱置等結論。台大根據廈大回函，澄清管從未在該校擔任正式或兼職老師，也無支薪授課或指導研究生。

教育部日前宣布籌組跨部會諮詢專案小組，10日首次開會釐清相關爭議，但開了3小時，卻傳出對於是否派人到大陸調查等意見紛歧，沒共識而散場。原定今天下午1點半召開第二次會議，因故突然取消，原因不明。據了解，教育部長潘文忠今天臨時排休假，未出席上午防災活動，改由主秘朱楠賢出席，行政院院會也由蔡清華次長代理。

不過《中時電子報》今天報導指出，教育部追查台灣大學校長當選人管中閔赴大陸大學兼職出現重大進展。知情人士透露，目前已認定管中閔在廈門大學確實有兼職行為，涉嫌違反《教育人員任用條例》等法令，根據潘文忠日前在立院表明，一旦查到管中閔違法，將不予聘任，管幾已確定無法出任校長一職。

林騰蛟回應表示，「原本今天要開會，後來也延期，沒有開會就沒有討論，加上資料也尚未齊全，所以目前教育部並未對管案有任何認定，這則新聞與目前實際所知的狀況有出入」；據了解，管案目前仍經教育部調查中，尚未有定案。