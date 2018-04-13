好消息！蘇花改5/5開放大客車行駛 立委促提高時速

2018-04-13 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



蘇花改2月5日通車第一階段限小客車通行，交通部允諾通車後3到6個月檢討開放大客車通行。立委陳歐珀擔心入夏颱風來襲，舊蘇花公路容易坍方，不利大車經過，質詢要求交通部評估儘速開放，目前交通部訂定開放目標是5月5日。

公路總局第四區養護工程為配合開放大客車，今天發布消息4月23、24日上午10時至12時辦理蘇花改（台9）路段演練，模擬情境「隧道內重大車禍事故造成火警暨大量傷患」，藉由量體、規模、承載能量的不同，強化應變人員處置能力及熟悉度，屆時往返蘇澳及花蓮方向民眾，請改走台9丁線 (舊蘇花公路)。

下個月5日正是蘇花改蘇澳到東澳段開放通車滿3個月，也算符合當時交通部3到6月的二階段開放大車承諾。四區處表示，目前獲知開放大客車通行時間是5月5日，在這之前他們必須做好一切演練準備。

立委陳歐珀表示，過去遊覽車行駛蘇花公路常遭落石砸中，如今蘇花改好不容易通車，遊覽車卻只能夠走比較危險的蘇花公路，交通部之曾提出3至6個月檢討時間，如果再拖下去颱風季節，很難確保大客車行駛蘇花公路安全，交通部應該儘速開放第二階段，讓大客車通行蘇花改，交通部研議後訂出5月5日通車目標。