親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

燒死6人辯不能判死 律師：他只是燒機車墊

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

好消息！蘇花改5/5開放大客車行駛 立委促提高時速

2018-04-13 15:45聯合報 記者戴永華╱即時報導

蘇花改2月5日通車第一階段限小客車通行，交通部允諾通車後3到6個月檢討開放大客車通行。立委陳歐珀擔心入夏颱風來襲，舊蘇花公路容易坍方，不利大車經過，質詢要求交通部評估儘速開放，目前交通部訂定開放目標是5月5日。

公路總局第四區養護工程為配合開放大客車，今天發布消息4月23、24日上午10時至12時辦理蘇花改（台9）路段演練，模擬情境「隧道內重大車禍事故造成火警暨大量傷患」，藉由量體、規模、承載能量的不同，強化應變人員處置能力及熟悉度，屆時往返蘇澳及花蓮方向民眾，請改走台9丁線 (舊蘇花公路)。

下個月5日正是蘇花改蘇澳到東澳段開放通車滿3個月，也算符合當時交通部3到6月的二階段開放大車承諾。四區處表示，目前獲知開放大客車通行時間是5月5日，在這之前他們必須做好一切演練準備。

立委陳歐珀表示，過去遊覽車行駛蘇花公路常遭落石砸中，如今蘇花改好不容易通車，遊覽車卻只能夠走比較危險的蘇花公路，交通部之曾提出3至6個月檢討時間，如果再拖下去颱風季節，很難確保大客車行駛蘇花公路安全，交通部應該儘速開放第二階段，讓大客車通行蘇花改，交通部研議後訂出5月5日通車目標。

陳歐珀還說，蘇花改目前限速60公里，其路面平整猶如快速道路，且北上南下採單向設計，應該沒有安全疑慮，且限速過低，用路人屢吃罰單，也未必是好事，建議交通部未來考量放寬時速到70，比照快速道路級水準。

入夏大客車走舊蘇花公路危險，立委陳歐珀要求交通部同意在5月5日第二階段開放大客車...
入夏大客車走舊蘇花公路危險，立委陳歐珀要求交通部同意在5月5日第二階段開放大客車通行。 圖／陳歐珀服務處提供
分享
長達9.7公里的蘇花改，即將開放大客車通行。圖／報系資料照
長達9.7公里的蘇花改，即將開放大客車通行。圖／報系資料照
分享
目前只通行小客車的蘇花改，訂5月5日開放大客車通行。圖／報系資料照
目前只通行小客車的蘇花改，訂5月5日開放大客車通行。圖／報系資料照
分享

蘇花改蘇花公路陳歐珀

相關新聞

【即時短評】農業專業門檻太高 豈能只靠外界搶救？

2018-04-13 14:08

二搞插畫小日誌／機車的環島旅行

2018-04-13 16:10

台灣之光 ！最大國際發明展 元智大學師生作品奪金

2018-04-13 16:01

演講兼推銷臭氧機 「余姓講師」卻失聯

2018-04-13 15:51

失業勞工怕沒錢就醫 勞保局有補助健保

2018-04-13 15:42

風乾濕鞋子還不夠 細菌孳生恐染灰指甲

2018-04-13 15:36

瑞芳往內科、松山跳蛙公車 16日上路送早餐紀念卡

2018-04-13 15:35

傳統說唱「鬼不語」下鄉 票房破8成出人意表

2018-04-13 14:56

油價下周估漲0.6元 創40個月新高

2018-04-13 14:44

農會：租冷藏庫有規則 小農要掌握通路

2018-04-13 14:25

3大錯誤 恐讓全家陷灰指甲危機

2018-04-13 14:22

水庫嚴重吃土 13座拚2031年淤積零成長

2018-04-13 14:21

校長發「洋蔥文」 盼眼淚化成愛

2018-04-13 14:20

中部空氣品質轉好 學者：空污季將結束

2018-04-13 14:12

佛心來著！蒜價崩 宮廟買蒜送信徒

2018-04-13 14:11

端午節連假國內線機票 16日開賣

2018-04-13 13:38

夫妻做人超過1年沒消息 醫籲：別放著不管

2018-04-13 13:31

影／子宮內膜癌罹患人數飆漲 成長速度比乳癌還高

2018-04-13 12:40

中市神岡土雞場禽流感 動保處緊急撲殺逾千隻

2018-04-13 12:35

小農無法單打獨鬥 應該具備這些能力

2018-04-13 11:26

小農生產賣不完 農會批：別賺錢自己賺、虧本要人善後

2018-04-13 11:21

林懷民在美國「混」3個月 孕育九歌經典

2018-04-13 11:21

「一看就知道這個人可能罹癌！」 醫列舉子宮內膜癌徵兆

2018-04-13 11:11

蔥農的眼淚 教師務農的忿怒：政府政策「腦性麻痺」！

2018-04-13 10:54

影／惡劣！她把瑪爾濟斯當母豬養 近親交配連生8次撈錢

2018-04-13 10:52

影／38歲單親媽大愛器捐 8個家庭獲重生

2018-04-13 10:32

子宮內膜癌可能將有抹片篩檢！ 臨床試驗結果兩年內公布

2018-04-13 10:20

空拍仁義潭水庫 沙洲乾涸龜裂還有「半島」

2018-04-13 09:56

沒去過里昂 別說你去過法國

2018-04-13 09:37

留意午後雷陣雨 周末鋒面南下全台恐受影響

2018-04-13 08:14

小黃運將愛心背負7年多 謝金河敬佩：創造新藍海

2018-04-13 07:38

熱到明天！ 吳德榮提醒：周日天氣劇變

2018-04-13 07:07

憂美對敘動武國際油價飆 下周國內油價擬漲0.4元

2018-04-13 06:01

今高溫飆34度 周日有雨氣溫明顯下滑

2018-04-13 05:01

午後外出 小心臭氧濃度升高

2018-04-13 05:01

最快11月 農民也有職災保險

2018-04-13 00:09

嚴重淤積、蓄水量剩12% 曾文水庫變成大草原

2018-04-13 00:08

健康你我他／分配好財產 從簡告別家人

2018-04-12 23:45

名醫經驗／乳癌二度叩門 拚命三娘簡嘉惠不再急躁

2018-04-12 23:45
看更多

熱門文章

蔥農的眼淚 教師務農的忿怒：政府政策「腦性麻痺」！

2018-04-13 10:54

帶2歲娃遊歐遭同團人飆罵 網友：媽媽考慮欠周詳

2018-04-13 10:31

小農生產賣不完 農會批：別賺錢自己賺、虧本要人善後

2018-04-13 11:21

台男赴沖繩爆當地麻疹疫情？ 疾管署回應了

2018-04-12 16:52

熱到明天！ 吳德榮提醒：周日天氣劇變

2018-04-13 07:07

「一看就知道這個人可能罹癌！」 醫列舉子宮內膜癌徵兆

2018-04-13 11:11

小黃運將愛心背負7年多 謝金河敬佩：創造新藍海

2018-04-13 07:38

嚴重淤積、蓄水量剩12% 曾文水庫變成大草原

2018-04-13 00:08

日本三大牛丼飯登台 「松屋」確定進軍台灣市場

2018-04-13 09:22

影／惡劣！她把瑪爾濟斯當母豬養 近親交配連生8次撈錢

2018-04-13 10:52

影／台灣藍鵲戰大蜈蚣 蜈蚣翻牆想逃卻門都沒有

2018-04-13 12:19

Dior彩妝趴有夠型 歐陽姊妹辣腿鬥露背吳姍儒

2018-04-12 20:34

空拍仁義潭水庫 沙洲乾涸龜裂還有「半島」

2018-04-13 09:56

愛滋感染者器捐禁令 未來將解除

2018-04-12 18:59

罕見「水」過敏 男大生洗澡、淋雨、游泳後紅疹上身

2018-04-12 23:10

乳癌二次上門 萬芳副院長簡嘉惠選擇享受時間藝術

2018-04-12 17:08

日藝術家寫「台灣加油」爆紅 跨界新作台網友直呼想買

2018-04-12 18:31

想拚第三胎？ 隋棠：生小孩這件事會上癮

2018-04-12 19:47

影／子宮內膜癌罹患人數飆漲 成長速度比乳癌還高

2018-04-13 12:40

今日星座運勢／金牛 工作聚會好時機 單身有好桃花

2018-04-13 00:00

日本旅行的「美食救星」 平價牛丼松屋要來了！

2018-04-13 10:18

留意午後雷陣雨 周末鋒面南下全台恐受影響

2018-04-13 08:14

全聯聯名巧克力甜點又來了！ 5款必吃預購免搶購

2018-04-13 09:17

今高溫飆34度 周日有雨氣溫明顯下滑

2018-04-13 05:01

我愛一個人煮／DVD良伴鹹水雞

2018-04-13 06:00

生活趣聞／燒酒雞與高麗菜

2018-04-13 06:00

小農無法單打獨鬥 應該具備這些能力

2018-04-13 11:26

談賓士男 歐陽妮妮：三姐妹都單身中

2018-04-12 19:37

吳姍儒喜歡用它使壞 嫌老爸吳宗憲不懂

2018-04-12 20:01

憂美對敘動武國際油價飆 下周國內油價擬漲0.4元

2018-04-13 06:01

親子互動／害怕上課的優化程序

2018-04-13 06:00

更強大 更聰明 Dyson智慧空氣清淨機 潔淨每一口空氣

2018-04-12 20:51

LV早秋首度曝光 回到未來卻又洋溢巴黎浪漫情懷

2018-04-12 22:50

【即時短評】農業專業門檻太高 豈能只靠外界搶救？

2018-04-13 14:08

夫妻做人超過1年沒消息 醫籲：別放著不管

2018-04-13 13:31

家暴流落街頭 蒙古少女在合唱團找到家

2018-04-12 20:53

天氣變化導致腰酸背痛 按摩這4個穴位立馬解痛

2018-04-12 19:39

限時4天！15元加贈國內飯店一晚，海外行程最高折15萬

2018-04-12 17:09

家樂福攜手聯合利華 「續食聯盟」 盼減205噸剩食

2018-04-12 17:06

影／38歲單親媽大愛器捐 8個家庭獲重生

2018-04-13 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top