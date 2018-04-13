傳教育部卡管成功 洪孟楷：民進黨奧步方程式已成形

2018-04-13 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



管中閔。聯合報系資料照 分享 facebook 教育部卡管案爭議延燒，外傳教育部將認定管中閔在廈門大學確實有兼職行為。國民黨文傳會副主委洪孟楷抨擊，如果這樣可以成行，是否代表年底縣市長選戰民進黨奧步方程式也儼然成形，國民黨或其他黨派人士也別想當選，選上、中選會或相關部會也會群起攻之，卡到無法就任！

洪孟楷在臉書指出，本次台大校長在遴選前，就有綠營期望的人士強力運作，而最後管中閔出線後，先有綠委以不實資料指控、配合政論節目炒作汙名化，之後再有教育部配合施壓，搭配每天平面報紙的抹黑，最後是扣上莫須有罪名，一切連環計，都是針對管中閔量身打造，白布要染黑，原來只要兩個半月。

洪孟楷質疑，連公開公正的遴選會選出校長都可以被行政機關擋下，民進黨政府還有什麼做不出來？年底縣市長選舉結束，假設侯友宜獲勝、中選會會不會要求釐清爭議，不發當選證書？盧秀燕打敗林佳龍，會不會也被綠營打手用假資料抹黑，也持續卡盧到沒有真相的一天？

洪孟楷表示，現在正真實上演教育部卡管無極限，而如果民進黨政府真的敢如此蠻幹，這已經不只是對不起台灣大學學生，將是對不起全台灣人民，將絕對會有更激烈手段抗議。而蔡英文政府如此粗暴不顧民主行為，就是逼管中閔及台灣人民揭竿起義。

教育部次長林騰蛟表示，今天根本沒開會，整件事都還沒定案，該報導與事實有明顯出入。