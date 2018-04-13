風乾濕鞋子還不夠 細菌孳生恐染灰指甲

2018-04-13 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



不少民眾與家人共用指甲刀、穿同一雙拖鞋，但醫師指出，如家庭有人患有香港腳或灰指甲，建議分開使用，且維持腳部乾燥不潮濕，尤其下雨天鞋子不小心淋濕後，別以為自然風乾就好，應徹底殺菌，避免鞋子成細菌溫床。

台灣皮膚科醫學會今日公布「灰指甲居家認知調查」，統計1000多名25至55歲國人，發現66.7％的民眾曾共用指甲刀，逾半數達56.8％的民眾有共穿室內、外拖鞋的經驗，約40％的民眾習慣赤腳進入浴室，成為家有灰指甲高傳染風險行為。

台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，灰指甲也被稱為「黴菌甲」，是一種發生於指甲及其裡層的癬病，會由黴菌、酵母菌或皮癬菌感染引起，當細菌吃到指甲內層，會出現指甲彎曲、捲甲等病變，指甲增厚且呈灰白色，缺乏適當治療當足部出現破皮傷口或脫屑，恐有感染蜂窩性組織炎的風險。

台灣皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說，台灣因炎熱潮溼，灰指甲盛行率為8％，其中65歲以上老人盛行率達13％，透過居家傳染占33％，舉凡共用指甲刀未消毒、穿同一雙拖鞋或赤腳進入浴室等，皆是可能的感染途徑，讓細菌透過這些媒介傳染給下一個人。

曾德朋說，尤其是年長者與糖尿病患者，前者因皮膚保護能力變差、後者因免疫力較弱，使得傷口修復能力差，染上灰指甲可能較嚴重需特別注意。提醒家有灰指甲、香港腳及糖尿病患者、老年人、足部有傷口、缺乏免疫力及經常赤腳行走於潮濕地面者等罹患灰指甲的高風險群，應維持足部及環境乾燥，避免潮濕。