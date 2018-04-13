瑞芳往內科、松山跳蛙公車 16日上路送早餐紀念卡

2018-04-13 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



推動大眾運輸，雙北近來接連闢駛快速與跳蛙公車，提供民眾直捷、快速的公車服務，新北市跳蛙公車最近又增加「瑞芳－內湖科技園區」、「瑞芳－松山車站」兩條路線，4月16日將試辦上路，除正好可使用雙北大眾運輸定期票搭乘，民眾也可在跳蛙公車網路預約平台APP預訂車票。

負責新路線的台北客運表示，新北市瑞芳區人口約4萬人，多數民眾前往北市通勤、通學，新闢的「瑞芳－內湖科技園區」、「瑞芳－松山車站」是瑞芳區第一次有直達北市的新北市跳蛙公車路線，可省去轉乘不便。

「瑞芳－內湖科技園區」路線將從瑞芳火車站發車，經台62快速道路、國道1號，快速抵達北市新湖一路口、新湖三路口、時報廣場、瑞光路、瑞光港墘路口、仁寶大樓、基湖路口等站點，行車時間約50到60分鐘。該路線發車時間為早上7時10分，單向行駛至北市後，下午回程一班車則是傍晚6時從內科（基湖路口站位）發車，採四段票收費。

「瑞芳－松山車站」路線也由瑞芳火車站發車，經台62快速道路、國道1號、國道3號，直達捷運南港展覽館站（南港路）、南港車站、松山車站等站點，行車時間約40到50分鐘，供民眾在南港展覽館轉乘捷運板南線、文湖線，或於松山車站轉乘捷運松山新店線，上午發車為7時20分，單向行駛至北市，下午回程一班車則於傍晚6時從松山車站發車返回瑞芳，收費同採四段票。