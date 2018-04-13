新北首家小米專賣店明天開幕 限量1折排隊商品就是它

2018-04-13 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



搶攻中和板橋大生活圈商機，新北市的第一家小米專賣店選在Global Mall環球購物中心B2，明天（4/14）正式開幕，當天早上11點除了請來偶像劇女神魏蔓擔任一日店長，當然也少不了米粉絕對不能錯過的限量1折排隊商品，這次推出原價865元的小米手環2，下殺1折特價只要86元，限量100名，另外還有米家掃地機器人、小米MIX 2、小米A1等熱賣商品限定優惠價。

小米新北中和環球專賣店明天將送出100件的入場排隊禮T恤，當天上午10點45分開始發送限量號碼牌；中午12點正式開賣限量1折的小米手環2，開賣前30分鐘發放100張號碼牌，12歲以上才可領取，並需帶身分證件供查核。

因為開幕適逢周末，小米新北中和環球專賣店也推出4/14、4/15兩天限定的優惠，原價8,895元的米家掃地機器人特價

7,895元；小米A1售價6,599元、加贈小米行動電源 10000 2代。