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【即時短評】農業專業門檻太高 豈能只靠外界搶救？

2018-04-13 14:08聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

屏東4000公斤有機洋蔥滯銷、找不到冷藏庫頻頻對外抱怨。在各式洋蔥大盛產的當下，農政單位、各農民團體都想盡辦法、用各種方式協助推銷，包括團購、加工、外銷；個別農民若不思考，如何提升自己的專業能力，光靠「很可憐」、「幫助小農」來博取外界同情與搶救，經營實在很難長久。

今年洋蔥大盛產。圖／農民提供
今年洋蔥大盛產。圖／農民提供
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一間公司、合作社場、農會的成立運作，有供銷部、會計、行政、包裝、推廣等等部門，農產品採收後的預冷設備、冰庫、倉儲、包裝，這些設施也都需要大筆金額的投資，每一項服務，都必須要付費，連冷藏冰存，也都有高額的電費必須支付。

個體小農若不想依附合作社場、產銷班、農會，卻想要賣出自己的農產品，生產、成本計算、行銷、通路、運輸，這一切都必須自己來打點，也都有成本。

絕大多數的個體農戶，耕種面積小、產量未達經濟規模，承擔外界不可預期的災損風險的能力也很低，若耕作技術不到位，恐怕連提供能上市、商品化的農產品都有困難；這時候該怎麼辦，當然是增加自己的技術、穩定產量與品質，重新提升、調整再來，讓農民團體、盤商、消費者願意採用、購買你的農產品。

同時，也應該增加自己銷售能力、找到自己的通路；說實在的，怎麼會生產採收完才發現沒地方放，不應該是耕種前就應該知道通路、倉庫在哪裡嗎？今年洋蔥多的不得了，又豈只是這批4000公斤有機洋蔥滯銷，有機是個人的信仰與選擇，消費者並不是非買不可。

個體農戶也有很厲害的，東部就有不少個體稻米小農，生意越做越大，越來越有規模，且有自己的稻米品牌，有固定的客群；中部也有溫網室的果農，自創農場溫室品牌，每年當小番茄、哈密瓜收成時，回頭客超多賣到缺貨；也有養殖業者，每年計劃生產，白蝦年年都能「完售」；還有前陣子蔬菜農民，因為價格太差，乾脆自我耕鋤，少虧為盈；他們能在業界生存站穩腳步，走出一片天，背後的心血、努力、投資、相互切磋提升生產技能，付出超乎外界想像。

各行各業都必須要自負盈虧、對自己負責，農業專業門檻太高了，也絕對不是慈善事業，如果真覺得自己無法處理、虧損嚴重，那不妨回頭思考，是否真正有能力從事農業，否則只能被市場淘汰。

今年洋蔥大盛產。圖／農民提供
今年洋蔥大盛產。圖／農民提供
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洋蔥農民災損

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