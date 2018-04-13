影／子宮內膜癌罹患人數飆漲 成長速度比乳癌還高

2018-04-13 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



雙和醫院副院長賴鴻政領軍，與多家醫院聯合研發「分子抹片篩檢」，目前已進入人體臨床試驗，期盼未來可以幫助更多女性，早期接受治療。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook 「別以為經期紊亂只是偶發事件」，雙和醫院副院長賴鴻政說，40歲以後的女性，經期不規律或是經血異常，都是「子宮內膜癌」的警訊，且子宮內膜癌是目前台灣成長最為快速的女性癌症，每年增加1300多名的新病例，為了讓女性可以早期發現，目前雙和醫院與多家醫院聯合研發「分子抹片篩檢」，目前已進入人體臨床試驗，期盼未來可以幫助更多女性，早期接受治療。

賴鴻政表示，許多女性對於子宮內膜癌相當陌生，甚至有些女性完全沒有聽過子宮內膜癌，導致部分女性對於子宮內膜癌的症狀也相對輕忽，子宮內膜癌係指腫瘤沿著子宮內膜長出來，末期患者會侵犯到肌肉層，目前難以有有效的藥物根治，最好的方法是早期發現，早期治療。

子宮內膜癌多發生在40歲以上、肥胖的女性，且多是生活壓力大的女性，根據澳洲的研究顯示，證實肥胖的小鼠罹患子宮內膜癌的機率比一般的小鼠還要高。

賴鴻政表示，子宮內膜癌的症狀通常在於「不正常的量」、「不規則的經期」，若是原本都是規律的經期，如月經、季經等，之後突然變成一下季經、一下月經、一下年經都屬於不正常，量則是忽多忽少也都是警訊。

目前子宮內膜癌每年新增的案例約為1300多人，預估2020年後全球每年將新增近40萬名個案，但醫學上沒有針對子宮內膜癌有很好的篩檢方法，賴鴻政帶領研究團隊歷經3年時間，利用全球最大的子宮內膜癌基因資料庫找到3個關鍵基因，只要透過這些基因的甲基化檢測，就可檢出是否罹患子宮內膜癌，準確度高達9成。