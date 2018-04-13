親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

錄影勸酒惹阿Ben發火 利菁節目發聲明澄清

募兵制是逃避公民責任的最好藉口

影／子宮內膜癌罹患人數飆漲 成長速度比乳癌還高

2018-04-13 12:40聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

雙和醫院副院長賴鴻政領軍，與多家醫院聯合研發「分子抹片篩檢」，目前已進入人體臨床...
雙和醫院副院長賴鴻政領軍，與多家醫院聯合研發「分子抹片篩檢」，目前已進入人體臨床試驗，期盼未來可以幫助更多女性，早期接受治療。記者陳雨鑫／攝影
分享
「別以為經期紊亂只是偶發事件」，雙和醫院副院長賴鴻政說，40歲以後的女性，經期不規律或是經血異常，都是「子宮內膜癌」的警訊，且子宮內膜癌是目前台灣成長最為快速的女性癌症，每年增加1300多名的新病例，為了讓女性可以早期發現，目前雙和醫院與多家醫院聯合研發「分子抹片篩檢」，目前已進入人體臨床試驗，期盼未來可以幫助更多女性，早期接受治療。

賴鴻政表示，許多女性對於子宮內膜癌相當陌生，甚至有些女性完全沒有聽過子宮內膜癌，導致部分女性對於子宮內膜癌的症狀也相對輕忽，子宮內膜癌係指腫瘤沿著子宮內膜長出來，末期患者會侵犯到肌肉層，目前難以有有效的藥物根治，最好的方法是早期發現，早期治療。

子宮內膜癌多發生在40歲以上、肥胖的女性，且多是生活壓力大的女性，根據澳洲的研究顯示，證實肥胖的小鼠罹患子宮內膜癌的機率比一般的小鼠還要高。

賴鴻政表示，子宮內膜癌的症狀通常在於「不正常的量」、「不規則的經期」，若是原本都是規律的經期，如月經、季經等，之後突然變成一下季經、一下月經、一下年經都屬於不正常，量則是忽多忽少也都是警訊。

目前子宮內膜癌每年新增的案例約為1300多人，預估2020年後全球每年將新增近40萬名個案，但醫學上沒有針對子宮內膜癌有很好的篩檢方法，賴鴻政帶領研究團隊歷經3年時間，利用全球最大的子宮內膜癌基因資料庫找到3個關鍵基因，只要透過這些基因的甲基化檢測，就可檢出是否罹患子宮內膜癌，準確度高達9成。

子宮患者癌症腫瘤

相關新聞

小農生產賣不完 農會批：別賺錢自己賺、虧本要人善後

2018-04-13 11:21

蔥農的眼淚 教師務農的忿怒：政府政策「腦性麻痺」！

2018-04-13 10:54

影／惡劣！她把瑪爾濟斯當母豬養 近親交配連生8次撈錢

2018-04-13 10:52

「一看就知道這個人可能罹癌！」 醫列舉子宮內膜癌徵兆

2018-04-13 11:11

中市神岡土雞場禽流感 動保處緊急撲殺逾千隻

2018-04-13 12:35

小農無法單打獨鬥 應該具備這些能力

2018-04-13 11:26

林懷民在美國「混」3個月 孕育九歌經典

2018-04-13 11:21

影／38歲單親媽大愛器捐 8個家庭獲重生

2018-04-13 10:32

子宮內膜癌可能將有抹片篩檢！ 臨床試驗結果兩年內公布

2018-04-13 10:20

空拍仁義潭水庫 沙洲乾涸龜裂還有「半島」

2018-04-13 09:56

沒去過里昂 別說你去過法國

2018-04-13 09:37

留意午後雷陣雨 周末鋒面南下全台恐受影響

2018-04-13 08:14

小黃運將愛心背負7年多 謝金河敬佩：創造新藍海

2018-04-13 07:38

熱到明天！ 吳德榮提醒：周日天氣劇變

2018-04-13 07:07

憂美對敘動武國際油價飆 下周國內油價擬漲0.4元

2018-04-13 06:01

今高溫飆34度 周日有雨氣溫明顯下滑

2018-04-13 05:01

午後外出 小心臭氧濃度升高

2018-04-13 05:01

最快11月 農民也有職災保險

2018-04-13 00:09

嚴重淤積、蓄水量剩12% 曾文水庫變成大草原

2018-04-13 00:08

健康你我他／分配好財產 從簡告別家人

2018-04-12 23:45

名醫經驗／乳癌二度叩門 拚命三娘簡嘉惠不再急躁

2018-04-12 23:45

緬甸童腳燙傷萎縮 長庚助她免截肢

2018-04-12 23:45

北市推腸道篩檢 有悠遊卡百元加值金

2018-04-12 23:33

罕見「水」過敏 男大生洗澡、淋雨、游泳後紅疹上身

2018-04-12 23:10

家暴流落街頭 蒙古少女在合唱團找到家

2018-04-12 20:53

劉以豪農夫當上癮 女生這種唇他最想親

2018-04-12 20:16

馬來西亞全新景點 迪沙魯海岸度假區

2018-04-12 19:46

天氣變化導致腰酸背痛 按摩這4個穴位立馬解痛

2018-04-12 19:39

愛滋感染者器捐禁令 未來將解除

2018-04-12 18:59

限時4天！15元加贈國內飯店一晚，海外行程最高折15萬

2018-04-12 17:09

乳癌二次上門 萬芳副院長簡嘉惠選擇享受時間藝術

2018-04-12 17:08

家樂福攜手聯合利華 「續食聯盟」 盼減205噸剩食

2018-04-12 17:06

自由行必備這款APP！客製化行程 一指搞定

2018-04-12 16:59

台男赴沖繩爆當地麻疹疫情？ 疾管署回應了

2018-04-12 16:52

減少丙烯醯胺生成 專家建議薯條厚切、洋芋片要薄

2018-04-12 15:56

電子煙輔助戒菸？ 國際正式宣告沒幫助 還有健康危害

2018-04-12 15:42

氣象局發布大雷雨訊息 南投慎防劇烈降雨雷擊

2018-04-12 15:16

母親節高鐵增班周六搶票 維持早鳥優惠

2018-04-12 14:46

歐盟管制烹煮溫度 醫師贊同：超過120度生成丙烯醯胺

2018-04-12 14:46
看更多

熱門文章

蔥農的眼淚 教師務農的忿怒：政府政策「腦性麻痺」！

2018-04-13 10:54

帶2歲娃遊歐遭同團人飆罵 網友：媽媽考慮欠周詳

2018-04-13 10:31

7-11三明治35元爆漲到49元 官方澄清：是新產品

2018-04-12 13:21

台男赴沖繩爆當地麻疹疫情？ 疾管署回應了

2018-04-12 16:52

熱到明天！ 吳德榮提醒：周日天氣劇變

2018-04-13 07:07

小農生產賣不完 農會批：別賺錢自己賺、虧本要人善後

2018-04-13 11:21

小黃運將愛心背負7年多 謝金河敬佩：創造新藍海

2018-04-13 07:38

「一看就知道這個人可能罹癌！」 醫列舉子宮內膜癌徵兆

2018-04-13 11:11

嚴重淤積、蓄水量剩12% 曾文水庫變成大草原

2018-04-13 00:08

日本三大牛丼飯登台 「松屋」確定進軍台灣市場

2018-04-13 09:22

「坑客」爭議難解 律師：把規矩的攤販當白癡

2018-04-12 14:43

影／惡劣！她把瑪爾濟斯當母豬養 近親交配連生8次撈錢

2018-04-13 10:52

愛滋感染者器捐禁令 未來將解除

2018-04-12 18:59

糖尿病患血糖控制差 眼前一團飛蚊竟是玻璃體出血

2018-04-12 13:58

罕見「水」過敏 男大生洗澡、淋雨、游泳後紅疹上身

2018-04-12 23:10

日藝術家寫「台灣加油」爆紅 跨界新作台網友直呼想買

2018-04-12 18:31

乳癌二次上門 萬芳副院長簡嘉惠選擇享受時間藝術

2018-04-12 17:08

Dior彩妝趴有夠型 歐陽姊妹辣腿鬥露背吳姍儒

2018-04-12 20:34

今日星座運勢／金牛 工作聚會好時機 單身有好桃花

2018-04-13 00:00

想拚第三胎？ 隋棠：生小孩這件事會上癮

2018-04-12 19:47

氣象局發布大雷雨訊息 南投慎防劇烈降雨雷擊

2018-04-12 15:16

今高溫飆34度 周日有雨氣溫明顯下滑

2018-04-13 05:01

留意午後雷陣雨 周末鋒面南下全台恐受影響

2018-04-13 08:14

空拍仁義潭水庫 沙洲乾涸龜裂還有「半島」

2018-04-13 09:56

IKEA聯名Tom Dixon家具 售價1.8萬起

2018-04-12 14:09

代替月亮懲罰你的錢包！ 必搶美少女戰士聯名商品

2018-04-12 13:17

電子煙輔助戒菸？ 國際正式宣告沒幫助 還有健康危害

2018-04-12 15:42

全聯聯名巧克力甜點又來了！ 5款必吃預購免搶購

2018-04-13 09:17

吳姍儒喜歡用它使壞 嫌老爸吳宗憲不懂

2018-04-12 20:01

影／台灣藍鵲戰大蜈蚣 蜈蚣翻牆想逃卻門都沒有

2018-04-13 12:19

日本旅行的「美食救星」 平價牛丼松屋要來了！

2018-04-13 10:18

生活趣聞／燒酒雞與高麗菜

2018-04-13 06:00

4萬人次僑外生受惠！申請工作許可 這些證件都免了

2018-04-12 13:34

我愛一個人煮／DVD良伴鹹水雞

2018-04-13 06:00

更強大 更聰明 Dyson智慧空氣清淨機 潔淨每一口空氣

2018-04-12 20:51

憂美對敘動武國際油價飆 下周國內油價擬漲0.4元

2018-04-13 06:01

談賓士男 歐陽妮妮：三姐妹都單身中

2018-04-12 19:37

小農無法單打獨鬥 應該具備這些能力

2018-04-13 11:26

減少丙烯醯胺生成 專家建議薯條厚切、洋芋片要薄

2018-04-12 15:56

LV早秋首度曝光 回到未來卻又洋溢巴黎浪漫情懷

2018-04-12 22:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top