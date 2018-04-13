小農無法單打獨鬥 應該具備這些能力
農委會農糧署主秘翁震炘表示，今年洋蔥盛產，有機洋蔥賣相會差一點，小球比例比較多，若沒有自己的通路，銷售會比較困難；台灣耕地面積小，個體農戶多，市場競爭力不足，因此多年來政府推廣個體農民加入產銷班，共同提升生產技術、穩定產量和品質，也能分散風險、舒緩產銷問題。
翁震炘建議，小農真的沒辦法單打獨鬥了，特別是有機友善小農，也能夠組成產銷班、或加入有機協會、友善耕作團體，政府也會計劃補助產銷設備如冷藏庫，大家能夠一起共用，可以更節省成本；根據現行農糧署的補助辦法，團體、產銷班共同使用設備，可以補助經費達1/2，若個別使用的，也能補助1/3。
他表示，有機友善小農耕作面積小、產量不多，倘若購置冷藏庫，一年僅用一季，使用率比較低，個體有機農民並不划算。
一名合作社場人員無奈表示，外界對農業產銷不了解，農產品缺貨、價格好的時候，農民想要自己賺，盤商、合作社就會被說成菜蟲；等到農產品盛產、價格差時，又說盤商、合作社場不來收；農產品採收後不能直接拿到市場去賣，以同樣盛產的大蒜來說，要去土、整理、烘乾，每個環節都要成本、人工，設備添購都需要成本投資，農民應該要有承擔風險或銷售的能力，否則就被市場淘汰。
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