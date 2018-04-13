小農無法單打獨鬥 應該具備這些能力

2018-04-13 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會農糧署主秘翁震炘表示，今年洋蔥盛產，有機洋蔥賣相會差一點，小球比例比較多，若沒有自己的通路，銷售會比較困難；台灣耕地面積小，個體農戶多，市場競爭力不足，因此多年來政府推廣個體農民加入產銷班，共同提升生產技術、穩定產量和品質，也能分散風險、舒緩產銷問題。

翁震炘建議，小農真的沒辦法單打獨鬥了，特別是有機友善小農，也能夠組成產銷班、或加入有機協會、友善耕作團體，政府也會計劃補助產銷設備如冷藏庫，大家能夠一起共用，可以更節省成本；根據現行農糧署的補助辦法，團體、產銷班共同使用設備，可以補助經費達1/2，若個別使用的，也能補助1/3。

他表示，有機友善小農耕作面積小、產量不多，倘若購置冷藏庫，一年僅用一季，使用率比較低，個體有機農民並不划算。