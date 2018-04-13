林懷民在美國「混」3個月 孕育九歌經典

2018-04-13 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



雲門舞集藝術總監林懷民30年曾前往紐約大學習舞，他今天自嘲，其實當時都在「混」，旁聽關於印度、東南亞的課程，卻意外造就雲門舞集經典作品「九歌」。林懷民建議，到美國學習要知道別人流行什麼，知道了就不要做，而是做台灣該做的事。

林懷民今上午出席「台美藝文行政人才交流獎助計畫」記者會。文化部與美國傅爾布萊特計畫（The Fulbright Program）在台基金會簽署合作意向書，盼加強台美文化交流、培育台灣藝文行政人才。

林懷民曾在1989年接受傅爾布萊特計畫獎助，前往紐約大學學習現代舞3個月，他說，當時太累所以把雲門舞集停掉，申請傅爾布萊特獎助的表演理論計畫，「事實上，我在那裡混，因為興趣關係，反而花了很多時間學習印度、東南亞的事」。

他說，1991年回台後，2年後孕育出「九歌」，這是藉由多元文化組合出來的作品，把雲門舞集帶上重要舞台，因為當初在紐約休閒、沒有工作壓力，在那裡得到的東西凝結在九歌裡，包括日本雅樂、印度音樂等。