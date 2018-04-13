小農生產賣不完 他批：不能賺錢自己賺 虧本要農會善後

2018-04-13 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今年洋蔥盛產，個體戶小農常抱怨跟農會訂不到冰庫。農會也有一肚子苦水，冰庫的量能就這麼大，有遊戲規則，個體農民應該提升自己的品質、掌握通路，不是生產完賣不出去後，才要求農民團體一定要處理，或訴諸媒體，很不公平。

屏東車城地區農會總幹事林茂盛表示，車城農會總冰櫃容量僅能放15公斤裝洋蔥6萬袋，今年洋蔥大盛產，登記租冰櫃總量22萬包。今年採收前就召開洋蔥採收冰存大會，說明冰存登記的先後順序，原則依過去幾年不論洋蔥價格高低，都會來農會訂冰櫃的農戶為優先。

林茂盛說，過去幾年洋蔥少、價格高，部分農民想要自己賺錢，不願意交出洋蔥，但也有農民在洋蔥價格高時，願意少賺一點，配合農會外銷訂單，保持長期合作。現在洋蔥太多，冰櫃爆滿，「我應該先收誰的洋蔥呢？ 」

他說，農會都有這些問題，遊戲規則訂出來以後，農民也都能理解，不能賺錢時自己賺，虧本時就要農會、合作社場處理，也不能因個別農戶比較大聲，或者會訴諸媒體，農會就必須要出面，這才是真正不公平。

彰化地區倒出小型洋蔥、任民眾免費撿的洋蔥盤商林任寰表示，他與農民契作250公頃，定期交貨超過400公頃，既然簽了合約，就有保證責任，因此即使今年價格不好，他還是向農民收購，給農民基本工資，即使今年損失上千萬，也必須這樣做，這是「誠信問題」。他說，自己的冰櫃早已爆倉，但沒有跟合作社場簽約的個體農戶，他真的沒有義務協助處理。