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留意午後雷陣雨 周末鋒面南下全台恐受影響

2018-04-13 08:14聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天白天東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。圖為東北角的南子吝步道。記者...
今天白天東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。圖為東北角的南子吝步道。記者楊德宜／攝影
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天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，今天天氣和昨天有點像，只是水氣再少一點。北部和東部雲量稍多，有點潮濕悶熱，中南部可以見到陽光。不過西半部山區都要留意有午後雷陣雨發生，東部則仍要注意局部短暫陣雨。各地清晨低溫多有24到25度，南部則有27度左右，預計中午各地高溫可達30到32度，前往山區仍要注意安全。另外今天偏南風的影響下，中部以北還是要留意空氣品質。

今天台灣仍然吹明顯的偏南風，賴忠瑋表示，另外還是有些水氣，大環境場和昨天相似，所以天氣和昨天很像，只是水氣變得比較少。預計今天東部海面還是比較不穩定，仍要留意有對流系統發展的機會，台灣本島則相對水氣較少，但是在偏南風帶來暖濕空氣的影響之下，容易有午後雷陣雨，洗曬衣物時可能要留意。

周末兩天則遇到鋒面南下，周六白天天氣還算穩定，水氣甚至還會比今天再減少，不過周六深夜到周日凌晨，將有一波鋒面雲系南下影響台灣，預計全台灣都會受影響，將有陣雨或雷雨。賴忠瑋表示，周日的溫度也會因為鋒後冷空氣南下和降雨的關係而下降，預計低溫將降到17到20度左右，高溫約降到22到25度，雖然落差不算很大，不過風速增強可能使體感溫度更低。安排周末活動也要注意溫度和天氣變化。

今天空氣品質和昨天相似，賴忠瑋表示，都是受到大環境場的偏南風影響，位於弱風區的北部要注意擴散條件不良，細懸浮微粒等汙染物容易累積，另外中午過後臭氧濃度可能也會稍微偏高，加上今天降雨機率比昨天再更低一點，少了雨除作用，可能使得汙染物濃度再偏高，有機會達到對敏感族群不健康等級。

中央氣象局說，今天白天東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北地區及南部山區有局部短暫雷陣雨。

明天白天台灣位於鋒前偏南風環境，晨間舒適，白天溫暖，各地高溫大都仍在30度以上，中午前後紫外線指數易達過量級以上，外出活動請注意防曬並多補充水分；東半部地區不定時有些短暫降雨，午後在各地山區容易有熱對流發展，並可能往平地擴散，提醒下午到傍晚外出攜帶雨具備用。

明晚起至周日鋒面通過及東北季風增強，由北往南各地天氣轉趨不穩定，中部以北及東半部有局部雷雨發生的可能，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；受東北季風增強及降雨影響，各地高溫在周日這天都會明顯下降，留意天氣在周末的驟變。

下周一、下周二東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率仍高，北部及東北部整天濕濕涼涼，其他地區晨間、深夜亦有涼意。

下周三、下周四華南一帶東移的水氣減少，但受東北季風影響，迎風面的東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區則回到多雲到晴的天氣型態。

明天之前金門、馬祖及西半部地區皆有局部霧或低雲影響能見度的可能，交通往返請多留意相關資訊。

20日至23日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區仍有局部短暫雨；由於春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，預報不確定性也較大，請隨時留意最新氣象資訊。

天氣動態

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