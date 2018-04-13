一碗洋蔥麵的故事 校長發文籲搶救四千公斤洋蔥

2018-04-13 06:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



4000公斤的有機屏東有機洋蔥，小農因租不到冷藏設備，4月底雨季來時即將發芽作廢。圖／綠農的家提供 分享 facebook

「4000公斤的有機墾丁洋蔥，租不到冷藏設備，沒有你的幫忙，4月底雨季到，即將發芽作廢...」一位小學校長在臉書發文，從10年前在恆春吃了一碗洋蔥麵，那道地的「半島味」至今縈繞腦海，也因此認識了有機蔥農，他不忍見到小農因租不到冷藏設備，一年的辛苦化為雲煙，臉書發文請大家一起認購洋蔥。

今年的洋蔥豐收，但也成了大災難，洋蔥長得好，價格很便宜，卻賣不掉。一位高中老師也在臉書轉發訊息請大家幫忙支持無毒農作，每個人買一點，吃一點，「讓洋蔥代表的不是一層一層的眼淚，而是一層一層的台灣人的愛」。

兩位發文的人都曾是師鐸獎得主，一位是雲林縣漳湖國中小校長陳清圳，一位是台中市文華高中老師蔡淇華。而那位有機蔥農，是為了有機農作而辭去教職的洪輝祥。

陳清圳昨天在臉書發了一篇「洋蔥文」，有一年，他與兒子單車壯遊到恆春，在飢餓難耐時，有位媽媽煮了一碗洋蔥麵給他們吃，那道地的半島味，縈繞腦海近10年。今年洋蔥大盛產，卻讓蔥農欲哭無淚。

洋蔥不是可以放很久、慢慢賣嗎? 協助當地小農種植無毒農作的洪輝祥說，洋蔥必須冷藏，否則梅雨季節一到，洋蔥就會受潮發芽，但是，「政府補助的冷凍櫃全部被盤商控制，小農根本無法冷藏」。

陳清圳說，洪輝祥本來在高中教書，後來感嘆環境議題太多，毅然辭掉教職，全力投入環境保護，後來更籌設「綠農的家」，協助當地農友友善土地，推動無毒耕作。現在農友近5000袋洋蔥推放著，洪老師努力幫忙銷售，只賣了1000袋，還有4000袋急如燃眉，眼看梅雨季節即將到來，小農又不願意賤價賣給盤商，一年的心血總不能白白的糟蹋。

陳清圳說，面對這樣的困境，我們不能無視，只有讓消費者直接採購，才能打破盤商壟斷冰櫃，也才能讓無毒耕作的小農，繼續友善土地。

蔡淇華老師也在臉書轉貼此一訊息說，這時候，網路可能是唯一的一條路，希望洋蔥代表的是台灣人一層一層的愛，「希望其中有一層，有你，有我」。

有機洋蔥1袋25斤（約40顆）600元含運費，超過200袋合購，每袋530元含運費（同縣市最多五處配送點）。訂購網： https://mailchi.mp/a60892e3a20a/uscmn4otq4

雨季即將來臨，有機蔥農擔心4000公斤洋蔥銷不出去，就會發芽作廢。圖／綠農的家提供 分享 facebook