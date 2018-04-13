親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

今高溫飆34度 周日有雨氣溫明顯下滑

2018-04-13 05:01聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局表示，今天水氣稍微減少，但東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區均為晴到多雲的天氣，清晨中部以北地區因陸風和環境西南風相輻合可能有零星短暫雨，午後中部以北地區及南部山區也有熱對流發展造成的局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地低溫皆在22至24度，高溫都可達30度至34度，中午前後請注意防曬並多補充水分。

氣象局表示，周六白天台灣位於鋒面前偏南風環境，晨間舒適，白天溫暖，各地高溫大都仍在30度以上，中午前後紫外線指數易達過量級以上，外出活動請注意防曬並多補充水分；東半部地區不定時有些短暫降雨，午後在各地山區容易有熱對流發展，並可能往平地擴散，提醒下午到傍晚外出攜帶雨具備用。

氣象局表示，周六晚起至下周日鋒面通過及東北季風增強，由北往南各地天氣轉趨不穩定，中部以北及東半部有局部雷雨發生的可能，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；受東北季風增強及降雨影響，各地高溫在下週日這天都會明顯下降，提醒您留意天氣在週末的驟變。

氣象局表示，下周一、二東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率仍高，北部及東北部整天濕濕涼涼，其他地區晨間、深夜亦有涼意。

圖／擷取自中央氣象局網站
圖／擷取自中央氣象局網站
分享

氣象局高溫

相關新聞

嚴重淤積、蓄水量剩12% 曾文水庫變成大草原

2018-04-13 00:08

罕見「水」過敏 男大生洗澡、淋雨、游泳後紅疹上身

2018-04-12 23:10

最快11月 農民也有職災保險

2018-04-13 00:09

午後外出 小心臭氧濃度升高

2018-04-13 05:01

健康你我他／分配好財產 從簡告別家人

2018-04-12 23:45

名醫經驗／乳癌二度叩門 拚命三娘簡嘉惠不再急躁

2018-04-12 23:45

緬甸童腳燙傷萎縮 長庚助她免截肢

2018-04-12 23:45

北市推腸道篩檢 有悠遊卡百元加值金

2018-04-12 23:33

家暴流落街頭 蒙古少女在合唱團找到家

2018-04-12 20:53

劉以豪農夫當上癮 女生這種唇他最想親

2018-04-12 20:16

馬來西亞全新景點 迪沙魯海岸度假區

2018-04-12 19:46

天氣變化導致腰酸背痛 按摩這4個穴位立馬解痛

2018-04-12 19:39

愛滋感染者器捐禁令 未來將解除

2018-04-12 18:59

限時4天！15元加贈國內飯店一晚，海外行程最高折15萬

2018-04-12 17:09

乳癌二次上門 萬芳副院長簡嘉惠選擇享受時間藝術

2018-04-12 17:08

家樂福攜手聯合利華 「續食聯盟」 盼減205噸剩食

2018-04-12 17:06

自由行必備這款APP！客製化行程 一指搞定

2018-04-12 16:59

台男赴沖繩爆當地麻疹疫情？ 疾管署回應了

2018-04-12 16:52

減少丙烯醯胺生成 專家建議薯條厚切、洋芋片要薄

2018-04-12 15:56

電子煙輔助戒菸？ 國際正式宣告沒幫助 還有健康危害

2018-04-12 15:42

氣象局發布大雷雨訊息 南投慎防劇烈降雨雷擊

2018-04-12 15:16

母親節高鐵增班周六搶票 維持早鳥優惠

2018-04-12 14:46

歐盟管制烹煮溫度 醫師贊同：超過120度生成丙烯醯胺

2018-04-12 14:46

歐盟管制薯條麵包 禁炸太焦、烤太深色

2018-04-12 14:46

阿伯遶境進香起乩？低血糖作怪啦

2018-04-12 14:45

「坑客」爭議難解 律師：把規矩的攤販當白癡

2018-04-12 14:43

糖尿病患血糖控制差 眼前一團飛蚊竟是玻璃體出血

2018-04-12 13:58

大武36.8度今年平地最高溫 注意防曬、預防中暑

2018-04-12 13:48

聰明穿衣 樂當洋梨美人

2018-04-12 13:26

用麻油抹傷口消腫？ 食藥署：到底誰亂傳

2018-04-12 13:08

醫：台灣管餵人口比率高 他國則在減少

2018-04-12 12:47

工期延遲 賀陳旦：桃機第3航廈無法2020完工

2018-04-12 12:08

愛滋感染者器官有望互捐 立院今審草案

2018-04-12 11:52

男嬰接種6合1疫苗死亡？ 疾管署：非疫苗導致

2018-04-12 11:46

桃機雷雨當空1小時 影響24航班

2018-04-12 11:38

自備餐具折扣不強制 桃園農博一次性餐具垃圾爆多

2018-04-12 11:27

油價下週恐漲4角 創逾2個月新高

2018-04-12 11:18

檜木製品只要300元！藏金閣周末二手家具拍賣

2018-04-12 11:15

糖尿病患快減重吧！ 瘦一點血糖好控制

2018-04-12 11:09
看更多

熱門文章

員工爆好市多8大秘密 賣場從「中間」逛起

2018-04-12 12:39

微波加熱食物有害嗎？常吃微波食品會影響健康嗎？營養師解答

2018-04-12 07:45

3天2夜只要2千 旅遊作家：南部人玩墾丁超便宜

2018-04-12 09:31

赴日旅遊變貴！ 不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲

2018-04-12 08:24

台灣人害的？沖繩4年來首見麻疹疫情 官方籲打疫苗

2018-04-12 09:39

全台17縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-04-12 10:47

她在好市多買到發霉起司 網猜與顧客購物惡習有關

2018-04-12 11:14

7-11三明治35元爆漲到49元 官方澄清：是新產品

2018-04-12 13:21

周末天氣將驟變！吳德榮：氣溫變化很大

2018-04-12 06:52

六福皇宮不敵租金漲年底關門 館內這5家餐廳必嘗

2018-04-12 12:28

台男赴沖繩爆當地麻疹疫情？ 疾管署回應了

2018-04-12 16:52

出門帶雨具！天氣稍悶熱 北部沿海有局部較大雨勢

2018-04-12 08:28

工期延遲 賀陳旦：桃機第3航廈無法2020完工

2018-04-12 12:08

雷雨當空桃機地勤暫停 航班、提領行李受影響

2018-04-12 09:48

「坑客」爭議難解 律師：把規矩的攤販當白癡

2018-04-12 14:43

生活點滴／自製有機堆肥好處多多

2018-04-12 06:00

林心如腳踩星空 和陳意涵尬甜美

2018-04-12 12:02

親子手牽手／魩仔魚究竟是什麼魚

2018-04-12 06:00

愛滋感染者器捐禁令 未來將解除

2018-04-12 18:59

男嬰接種6合1疫苗死亡？ 疾管署：非疫苗導致

2018-04-12 11:46

糖尿病患血糖控制差 眼前一團飛蚊竟是玻璃體出血

2018-04-12 13:58

乳癌二次上門 萬芳副院長簡嘉惠選擇享受時間藝術

2018-04-12 17:08

身高體重數字竟都150 她失業靠吃紓壓險要命

2018-04-12 09:43

日藝術家寫「台灣加油」爆紅 跨界新作台網友直呼想買

2018-04-12 18:31

氣象局發布大雷雨訊息 南投慎防劇烈降雨雷擊

2018-04-12 15:16

想拚第三胎？ 隋棠：生小孩這件事會上癮

2018-04-12 19:47

IKEA聯名Tom Dixon家具 售價1.8萬起

2018-04-12 14:09

電子煙輔助戒菸？ 國際正式宣告沒幫助 還有健康危害

2018-04-12 15:42

代替月亮懲罰你的錢包！ 必搶美少女戰士聯名商品

2018-04-12 13:17

油價下週恐漲4角 創逾2個月新高

2018-04-12 11:18

這是真的！G-Shock找麥當勞玩聯名

2018-04-12 12:28

王品歡慶25周年 10大品牌同桌點套餐75折

2018-04-11 20:04

4萬人次僑外生受惠！申請工作許可 這些證件都免了

2018-04-12 13:34

醫：台灣管餵人口比率高 他國則在減少

2018-04-12 12:47

吳姍儒喜歡用它使壞 嫌老爸吳宗憲不懂

2018-04-12 20:01

糖尿病患快減重吧！ 瘦一點血糖好控制

2018-04-12 11:09

罕見「水」過敏 男大生洗澡、淋雨、游泳後紅疹上身

2018-04-12 23:10

家樂福集點換鍋開跑 這次輕鬆換日本柳宗理鍋

2018-04-12 11:59

世代共好主題徵文 給孩子／爸媽的一封信

2018-04-12 06:00

減少丙烯醯胺生成 專家建議薯條厚切、洋芋片要薄

2018-04-12 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top