今高溫飆34度 周日有雨氣溫明顯下滑

2018-04-13 05:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天水氣稍微減少，但東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區均為晴到多雲的天氣，清晨中部以北地區因陸風和環境西南風相輻合可能有零星短暫雨，午後中部以北地區及南部山區也有熱對流發展造成的局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地低溫皆在22至24度，高溫都可達30度至34度，中午前後請注意防曬並多補充水分。

氣象局表示，周六白天台灣位於鋒面前偏南風環境，晨間舒適，白天溫暖，各地高溫大都仍在30度以上，中午前後紫外線指數易達過量級以上，外出活動請注意防曬並多補充水分；東半部地區不定時有些短暫降雨，午後在各地山區容易有熱對流發展，並可能往平地擴散，提醒下午到傍晚外出攜帶雨具備用。

氣象局表示，周六晚起至下周日鋒面通過及東北季風增強，由北往南各地天氣轉趨不穩定，中部以北及東半部有局部雷雨發生的可能，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；受東北季風增強及降雨影響，各地高溫在下週日這天都會明顯下降，提醒您留意天氣在週末的驟變。