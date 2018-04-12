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罕見「水」過敏 男大生洗澡、淋雨、游泳後紅疹上身

2018-04-12 23:10聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

皮膚較「嬌弱」的民眾，一吃特定水果或碰到灰塵，動輒過敏起疹；一名外型俊俏、皮膚白皙的22歲吳姓男大生，則是不管碰上雨水、泳池水、自己汗水甚至ＲＯ水，上半身都會冒出塊狀紅斑，偏偏熱愛水上活動的他，每周都要游泳5、6次，常因身上一塊一塊的紅疹引來異樣眼光，令他相當困擾。

收治該患者的高雄市阮綜合醫院皮膚科主治醫師劉昭宏表示，因為「對水過敏」前所未見，查閱醫學文獻，發現是罕見的「水源性蕁麻疹」，屬物理性過敏，與遺傳或免疫系統較無關聯。患者皮膚接觸含水液體達20到30分鐘後，就會在軀幹和上肢出現明顯斑疹，全世界目前僅有50例報告，台灣則從未發現類似個案。

阮綜合醫院腸胃科主任許文欣說，吳男原本因腸胃不適就醫，自述從小上半身碰到水就會起疹，他建議患者轉至皮膚科治療，並經其同意，以布塊濕敷軀幹及潑水等方式做測試，果然皮膚碰水超過10分鐘，就出現塊狀紅疹，半小時才消失，且有時會發癢。此外，患者也合併有「皮膚劃紋症」症狀，與「水源性蕁麻疹」特徵符合。

許文欣表示，國外研究推測，「水源性蕁麻疹」發生原因應是水分進入皮脂腺後產生有毒物質，導致巨大細胞釋放出組織胺，進而起疹；也可能是皮膚毛囊附近的滲透壓變化引發過敏反應。所幸該名男大生症狀尚屬輕微，但國外曾有案例連喝水也會起疹，有的則因過敏嚴重，引發皮膚疼痛甚至哮喘。

劉昭宏說，蕁麻疹引發原因大多是吃了奇異果、芒果等水果，有的患者則是對溫度過敏，包括體溫太高或碰到冰塊等，至於對水過敏者則從沒碰過；但若民眾有類似現象，當症狀轉趨嚴重，可在游泳前服用抗組織胺抑制過敏反應，或先塗抹乳液以隔絕水分接觸皮膚。

22歲吳姓男大生被醫師研判罹患罕見的「水源性蕁麻疹」，也合併「皮膚劃紋症」，只要...
22歲吳姓男大生被醫師研判罹患罕見的「水源性蕁麻疹」，也合併「皮膚劃紋症」，只要以指甲劃過皮膚，就會浮起淡淡紋路。記者蔡容喬／攝影
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22歲吳姓男大生自小對「水」過敏，不管淋雨、洗澡或游泳，上半身皮膚都會冒出小塊紅...
22歲吳姓男大生自小對「水」過敏，不管淋雨、洗澡或游泳，上半身皮膚都會冒出小塊紅疹，醫師研判是罕見「水源性蕁麻疹」，全球僅50例報告。圖／吳姓患者提供
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患者麻疹皮膚科

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