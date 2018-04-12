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今彩539第107088期開獎

2018-04-12 21:22中央社 台北12日電

今彩539第107088期開獎，中獎號碼20、14、10、23、3。3星彩中獎號碼069，4星彩中獎號碼1251。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩

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