清明長假後 家長帶拒上學孩童求診增

2018-04-12 16:47 中央社 南投縣12日電



清明連假結束，衛生福利部草屯療養院近日有多名家長帶不願上學的孩子來看診，醫師今天指出，面對拒學現象孩童，家長與校方應共同漸進引導返校，必要時到精神科評估與治療。

今年清明連假4日到8日，長達五天假期讓外界稱為春假，長假結束多數學童都期待與同學見面，但少數卻對上學感到畏懼，甚至無法踏入校門口，可能是「拒學」現象，短短幾天，衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科已有多名學童由家長陪同就診。

草屯療養院兒童青少年精神科醫師王雅甄今天說，典型拒學表現是假期結束後，一到上課時間就出現頭暈、肚子痛、無法上學，就醫看診又無大礙，回到家中不舒服狀況快速減輕，上學則出現恐懼、情緒暴躁低落、抱怨多等情形。

王雅甄指出，曾收治一名國中女學生，個性內向少話、人群中容易緊張、課業表現普通、只有少數朋友，因為對上學感到焦慮，請假幾天又被不了解的家人責罵「再不上學就要妳好看」，經醫生評估，女學生有焦慮症問題，透過藥物治療與心理支持、衛教家屬合宜處置、商請學校關心，漸進協助女學生返校上課。

王雅甄表示，拒學通常是短暫現象，卻是孩童遭遇困難表徵，家長不可輕忽，需及時處理，但若急著押孩子回學校，可能有反效果，只要耐心了解孩子困難，家屬與學校共同漸進引導，返校求學機會很高，但必要時仍應求助精神科、兒童心智科評估並治療。