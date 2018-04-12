大武36.8度高溫！注意防曬、預防中暑

2018-04-12 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局說，今天大武已有焚風發生，下午12時59分高溫達36.8度，請注意防曬、多補充水分並預防中暑。

今天鋒面位於台灣北部海面，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後南部地區有局部短暫雷陣雨。

明天至周六白天東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北地區及南部山區有局部短暫雷陣雨；明天清晨中部以北地區有零星短暫雨。

周六晚上起至周日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北及東半部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。