醫：台灣管餵人口比率高 他國則在減少

2018-04-12 12:47 中央社 台南12日電



近年來各國管餵人口持續減少。 聯合報系資料照 分享 facebook

衛生福利部台南醫院高年科醫師林佩芬今天表示，各國醫藥政策定向於減少插管，管餵人口持續減少，但台灣不然，多數人非常害怕嗆到，多經由不舒服的鼻孔插入。

林佩芬指出，各國都缺乏管餵人口的整體統計，但有護理之家的數據可供比較；2014年日本全國性調查，護理之家住民11.6%有管餵(鼻胃管+胃造口管)；2010年德國護理之家住民6.6%管餵(全是胃造口管)。

林佩芬說，目前各國醫藥政策定向於減少插管、儘量保留天然的生理功能，近年來各國管餵人口持續減少中。

不過，林佩芬指出，台灣和各國不同，多數人非常害怕嗆到，多經由不舒服的鼻孔插入。據推估，台灣護理之家住民中高達60%長期藉管餵食，全台管餵人口上看45萬人至50萬人，大部分使用鼻胃管。

林佩芬表示，鼻胃管插管、約束或鎮定劑使用的決策，會受到看護、家屬、護理及環境各層面的壓力及影響，需要良好的醫病溝通、只有正確的政策宣導及友善的支持環境，才能改善。

林佩芬說，相較於醫療糾紛不在少數的美國，政府藉由政策、給付及宣導，成功地減少管餵人口，護理之家入住者中，嚴重失智症併有自行進食困難者，入住一年後的插管率，也逐年減少，從2000年的11.7%降至2014年5.7%。台灣也到了要想想的時候了。