工期延遲 賀陳旦：桃機第3航廈無法2020完工

2018-04-12 12:08 中央社 台北12日電



桃園機場第3航廈去年5月動土。 聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影 分享 facebook 桃園國際機場第3航廈去年5月舉行動土典禮，目標是2020年底完工；不過，交通部長賀陳旦今天受訪表示，桃機第3航廈完工期預估太樂觀，確定無法達成，一個月內公布新時程。

桃機公司去年5月26日，舉行第3航廈動土典禮，並宣布第3航廈是繼十大建設後，全台最大單一公共建築，預計2020年底完工，2021年試營運，屆時可容納每年2000萬旅客人次，後續開發的衛星廊廳建設完成後，更可容納每年4500萬旅客人次，讓桃園機場帶給國人全新感動服務和嶄新國門之光。

桃機公司去年9月還舉辦第3航廈招商說明會，後來發現，第3航廈很難在2020底完工，立法委員也曾質疑，但桃機公司的回應都是以2020年底為目標；不過，桃機公司最近趕著修正第3航廈完工期。

賀陳旦說，原先設定桃機第3航廈2020年完工的目標過於樂觀，確定會延後，因細部設計去年底才完成，調整工期一定要很謹慎，目前正與總顧問討論中，至於要延後多久，最慢一個月內會有答案。

交通部10多年前就想建桃機第3航廈，因當時旅客量不多，未實際行動，2008年重新思考推動第3航廈，2015年3月行政院核定建設計畫，完工期是2020年底，去年正式動工。

桃機公司在2016年完成第3航廈國際競圖，由台灣世曦與英國設計團隊「Rogers Stirk Harbour +Partners」脫穎而出，設計的第3航廈很吸睛，很特別的是屋頂外型有如大鳥展翅起飛，且屋頂上還垂吊「上萬隻的鋁管」，可吸音減少噪音，航站內設計成一顆大樹，充滿綠意。