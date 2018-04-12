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緬甸女童燒傷險截肢 長庚醫院伸援手

2018-04-12 12:00中央社 台北12日電

台灣醫療團隊去年到緬甸義診時，一名女童因下身燒燙傷、腳掌嚴重變形，幾乎無法行走，各界緊急伸援安排女童來台就醫，經長庚醫院治療，女童在短短一個月後已能下床跑跳。

參與義診團的基隆長庚醫院醫師張悅詩今天在記者會中表示，女童的媽媽靠著榨取棕櫚油維生，8個月前她在工作時，女童誤闖棕櫚餘燼堆，雙腳、臀部嚴重燒燙傷，女童媽媽四處向朋友籌錢帶女兒看診，卻因當地醫療資源有限，只能開抗生素和消炎藥膏，去年11月聽說有醫療團隊到附近村落義診，才帶著女兒風塵僕僕趕來。

張悅詩說，看到女童雙腿的當下「真的嚇到了」，女童雙腳已經嚴重發紅、脫皮，腳背、腳趾也因燙傷嚴重攣縮，只能站幾分鐘，勉強靠後腳跟走路，醫療團隊擔心女童傷口因感染截肢，立即申請跨國醫療救助。

對緬甸人而言，申請護照、買機票非常不容易，不僅得花一大筆錢，還得等上半年時間，但這次因許多非營利組織協助女童和其母親來台的機票、生活費用，長庚醫院也全額補助新台幣30萬元的醫療費用，女童在短短2個月就順利來台治療。

收治女童的林口長庚醫院兒童整形外科主任莊秀樹說，經評估病童的右腳及踝關節雖因燙傷變形，但骨頭及關節還有恢復機會，因此3月1日隨即安排鬆疤及植皮手術，歷經6小時手術，總算讓女童的腳背及腳趾恢復原來的正常位置及功能。

至今術後一個月，女童已經可以下床玩耍，走路、跑跳都不成問題，也讓原本擔心不已的女童母親鬆口氣，在記者會中一再感謝各界幫忙，讓全家人不用再為女童的傷勢煩惱。

長庚醫院表示，該院多年投入國際醫療救援行列，近4年就協助137人次國際醫援病患，補助金額達1100多萬元，包括治療神經纖維瘤、唇顎裂/顱顏重建、燒傷後疤痕重建。

長庚緬甸

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