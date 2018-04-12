男嬰接種6合1疫苗死亡？ 疾管署：非疫苗導致

2018-04-12 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



疾管署表示，如幼兒接種6合1疫苗後出現不良反應，約1至2日後會有紅腫、痠痛、疲倦、食欲不振或嘔吐等症狀，但通常2至3天後會恢復。圖中人物與新聞無關。 聯合報系資料照 分享 facebook 台中一名9個月大男嬰，去年8月出現發燒、嗜睡等症狀，且曾於3個月前接種6合1疫苗的部位出現硬塊，送醫後感染綠膿桿菌導致敗血性休克死亡，家屬質疑死亡與疫苗有關。今衛福部疾管署初步了解，表示男嬰接種疫苗3個月後才出現症狀，研判非疫苗導致，後續將協同地方衛生局進行了解、或協助申請受害救濟釐清死因。

疾管署副署長莊人祥指出，由於本起案件並未申請預防接種受害救濟，但初步研判結果，男嬰去年5月接種6合1疫苗後在8月出現發燒、嗜睡等症狀，到感染綠膿桿菌至死亡時間與病程應非疫苗導致，其死亡研判與感染社區綠膿桿菌有關，但具體感染原因並不清楚。

他解釋，如幼兒接種6合1疫苗後出現不良反應，時間相較短暫，約1至2日後會出現紅腫、痠痛、疲倦、食欲不振或嘔吐等症狀，但通常2至3天後會恢復。

且自去年為因應全球B型肝炎疫苗供需失衡，疾管署採購27.5萬劑6合1疫苗替代接種後，截至目前使用逾17萬劑，並未接獲任何嚴重不良反應通報。

至於感染社區綠膿桿菌，疾管署表示，綠膿桿菌普遍存在人類腸道及環境中，易侵犯抵抗力較差的族群，如2歲以下嬰幼兒、免疫低下患者或長期接受抗生素治療者，一旦感染容易在短時間內引發敗血症，及由敗血性血栓引起的壞死性感染，致死率約30％至50％。