桃機雷雨當空1小時 影響24航班

2018-04-12 11:38 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場12日上午因雷雨影響24航班。 聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影 分享 facebook

桃園機場12日上午雷雨當空約1小時時間，為了人員安全地勤作業全部暫停，共影響24個入出境航班。

桃園機場公司表示，雷雨屬劇烈天候變化，機場環境空曠平坦，雷擊嚴重威脅地面作業人員安全，一旦發出雷雨當空警報，地面作業必須全面停止，直到天候回復穩定才會恢復正常運作，請搭機旅客及接送機民眾體諒並耐心等候。

桃園機場公司指出，12日上午9時桃機籠罩在雷雨範圍內，至10時左右天候回復穩定。這段期間有3個到場航班、21個離場航班延誤超過15分鐘以上，所幸影響時間僅1小時，雷雨區通過後航班陸續恢復正常運作。