檜木製品只要300元！藏金閣周末二手家具拍賣

2018-04-12 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



檜木存錢筒及多功能檜木筆座各10個限時搶購，每個售價300元。圖／台南市環保局提供 分享 facebook 台南市環保局藏金閣將於本月14日舉辦二手家具拍賣會，除了174件二手家具供競標之外，還有檜木存錢筒及多功能檜木筆座各10個限時搶購，每個售價300元。

環保局表示，拍賣會有18輛腳踏車，還有木工師傅利用回收漂流木及原木創作的限量版漂流木休閒椅、檜木置物架及多款造型檜木手機架等文創商品，都採競標方式出售，消費滿1千元就送1個環保小提袋。

此次拍賣主軸商品有懷舊衣廚1件、檜木書桌6件、檜木小菜櫥2件、檜木圓桌1件、實木單人床3件、衣櫃11件、嫁妝箱1件、書桌6件、圓桌3件、實木創作家具5件、桌櫃1件、化妝台1件、菜櫥1件、書櫃1件、高背餐椅27件、大型書架2件、客廳單人椅29件、和室桌3件、鼓桌椅1組、客廳3人椅1件、客廳雙人椅1件、置物架1件、置物櫃6件、客廳沙發單人椅8件、客廳長桌5件、桌几6件、穿鞋椅13件、鋼琴4件、長板凳1件、藤製搖籃1件、玻璃桌1件、玄關桌1件、餐桌2件、圓凳2件、客廳組1組、餐桌組1組、雕刻品2件、鞋架7件、藤製掛式化妝鏡架5件。

原木創作品有檜木鉛筆盒、桌球球拍、檜木小型置物櫃、多功能置物盒、檜木印章盒組、鍵盤置物架、檜木寶瓶、奇木、文昌筆等約80件、學生課桌椅原木6組、鐵製6組，民眾可先至藏金閣網站瀏覽商品。