糖尿病患快減重吧！ 瘦一點血糖好控制

2018-04-12 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



肥胖與糖尿病的關係密切，使用減重手術來治療肥胖型糖尿病，已經成為最新治療趨勢。資料照 分享 facebook 肥胖與糖尿病的關係密切，使用減重手術來治療肥胖型糖尿病，已經成為最新治療趨勢。國內一項為期5年的研究顯示，糖尿病患者接受胃繞道手術，5年後糖化血色素達標比率，為只用藥物控制患者的4倍。

敏盛綜合醫院代謝內分泌科主治醫師庄強指出，糖尿病患者不易控制體重，但體重越重，血糖越難控制，兩者形成惡性循環，越來越多證實顯示，只要能夠減重，糖尿病患者就能順利控制血糖。

庄強說，衛福部於民國98年正式核准減重手術治療肥胖型糖尿病患臨床實驗，共有120名受試者參與此項計畫，一半接受腹腔鏡胃繞道手術，一半接受積極的藥物與生活型態的控制，持續觀察兩組患者的血糖控制情況。

結果顯示，5年之後，外科手術這一組中，55%的糖化血色素達到小於7%的控糖目標，至於非手術這一組，則僅有14%參與者達標，兩者相差的近4倍。

至於體重控制，手術組在5年後，約有20~25%能夠維持減重效果，非手術組則只有5~10%仍可維持適當體重。該項研究成果於今年3月刊登於美國醫學期刊。

庄強指出，體重過重的糖尿病患者，如果血糖控制不良，可以考慮接受腹腔鏡胃繞道手術。目前手術適應症為BMI大於27.5 ，糖化血色素超過8，且血糖控制不良時間超過半年以上。