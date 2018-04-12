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高屏溪大腸桿菌超標14倍 環團籲水源區不可改農業區

2018-04-12 11:03聯合報 記者雷光涵╱即時報導

環團要求政府應加強自來水水質水量保護區保護，列入全國國土計畫的「國土保育區」，至...
環團要求政府應加強自來水水質水量保護區保護，列入全國國土計畫的「國土保育區」，至行政院前陳情。圖/台灣水資源保育聯盟提供
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內政部營建署今天在台北舉辦全國國土計畫意見高流高峰會，環保團體說，台灣水庫集水區開發與近半年來中南部雨量少，水庫、河川水量減少且水質惡化，要求政府應加強自來水水質水量保護區保護，列入全國國土計畫的「國土保育區」，行政院不可更改內政部審議結果，將之竄改為農業區。

台灣水資源保育聯盟陳椒華學術召集人表示，部分政府官員或民代不了解攔河堰水源區保護的重要，但根據今年1至3月環保署飲用水水源水質檢驗結果，5個攔河堰中高雄、新竹水源水質最差，阿公店、石門及曾文水庫等水質不佳。在大腸桿菌值方面，今年2、3月，高屏溪、頭前溪的檢測值分別超標14倍、6.5倍，顯示枯水期時河川逕流量小，水質惡化嚴重，政府應加強自來水保護區的保育。

台灣環境保護聯盟吳麗慧理事表示，目前中南部的飲用水水質不佳，頭前溪、高屏溪都是水源區開發特別嚴重，政府絕不可再鬆綁自來水水質水量保護區的土地利用。草山生態文史聯盟文海珍理事長也認為，政府應對頭前溪、高屏溪流域加強廢水處理，專管設置排到水源區外，也要杜絕汙染性工廠於自來水保護區內設置，並公告飲用水取水口一定距離。

台灣水資源保育聯盟指出，中南部枯水期已長達半年，曾文、南化、烏山頭等水庫水量已接近庫底，水質水量保護區的水源保育拉紅燈警報；集集攔河堰提供六輕工業用水，不下雨河川逕流量小，導致近日來濁水溪揚塵更加嚴重，更有地層下陷惡化趨勢，已是嚴重國安問題，政府應提出有效保育及節水策略。環團於記者會後至行政院門口陳情抗議。

環團要求政府應加強自來水水質水量保護區保護，列入全國國土計畫的「國土保育區」。圖...
環團要求政府應加強自來水水質水量保護區保護，列入全國國土計畫的「國土保育區」。圖/台灣水資源保育聯盟提供
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