高鐵母親節疏運周六開放購票 維持早鳥優惠

2018-04-12 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



母親節即將到來，台灣高鐵將於5月11日至5月14日疏運期間，加開57班次列車，總計4天提供646班次的旅運服務，並維持早鳥優惠及大學生優惠。聯合報系資料照 分享 facebook 母親節即將到來，台灣高鐵說，將於5月11日（周五）至5月14日（周一）4天疏運期間，加開57班次列車，為南下33班、北上24班，總計4天提供646班次的旅運服務，並維持早鳥優惠及大學生優惠。

台灣高鐵說，旅客可自4月14日（本周六）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需的車票。

另為鼓勵大學生返鄉與家人團聚歡慶母親節，5月11日（周五）以及5月14日（周一），除原適用大學生優惠之車次外，再加碼提供8班次大學生5折孝親優惠列車，歡迎大專學子多加利用。

母親節疏運期間，規劃14班（車次編號介於3300至3349間），南下由南港站出發，停靠台北、桃園站（不停靠板橋站）後直達台中站並停靠台中以南各站，以及北上停靠台中站後直達桃園並停靠台北、南港（不停靠板橋站）站的列車，旅客乘車時留意所搭乘車次的停靠模式；疏運期間並依據旅運需求，各車次規劃3至5節自由座車廂，持悠遊卡、一卡通（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。