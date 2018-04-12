高鐵母親節疏運周六開放購票 維持早鳥優惠
母親節即將到來，台灣高鐵說，將於5月11日（周五）至5月14日（周一）4天疏運期間，加開57班次列車，為南下33班、北上24班，總計4天提供646班次的旅運服務，並維持早鳥優惠及大學生優惠。
台灣高鐵說，旅客可自4月14日（本周六）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需的車票。
另為鼓勵大學生返鄉與家人團聚歡慶母親節，5月11日（周五）以及5月14日（周一），除原適用大學生優惠之車次外，再加碼提供8班次大學生5折孝親優惠列車，歡迎大專學子多加利用。
母親節疏運期間，規劃14班（車次編號介於3300至3349間），南下由南港站出發，停靠台北、桃園站（不停靠板橋站）後直達台中站並停靠台中以南各站，以及北上停靠台中站後直達桃園並停靠台北、南港（不停靠板橋站）站的列車，旅客乘車時留意所搭乘車次的停靠模式；疏運期間並依據旅運需求，各車次規劃3至5節自由座車廂，持悠遊卡、一卡通（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。
台灣高鐵說，母親節疏運期間適用標準車廂卡友優惠及商務車廂限量升等等專案；定期、回數票均照常使用，效期不另展延；25人以上團體、校外教學及TGo會員限定之星光列車、離峰優惠等專案則暫不適用。
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