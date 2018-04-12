阿伯遶境進香起乩？ 不是神蹟而是低血糖

2018-04-12 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



圖為過去大甲媽遶境情形，受到信徒熱情歡迎。聯合報系資料照／記者趙容萱攝影 分享 facebook 68歲林伯伯去年參加「大甲媽祖遶境進香」，途中突然出現類似「起乩」，喃喃自語且意識不清，一開始家人還以為是神蹟，但症狀持續惡化，緊急就醫確診為低血糖，原因為年紀大、牙口不好，長期營養不良，加上遶境，耗費體力。

大甲媽祖9天8夜遶境即將於本周五晚上起駕，往返路程長約330多公里，每天至少要走12小時，消耗3000大卡以上熱量，加上日曬、抬轎、舉香旗，耗費更多熱量及體能。

鹿港基督教醫院營養課營養師陳紋慧指出，參與遶境進香活動者以中老年人居多，如果沒有攝取足夠的熱量、營養成分，途中可能引發低血糖，神智不清、陷入昏迷。

陳紋慧說，林伯伯並無糖尿病史，平常吃的簡單，只求飽，不求好，加上缺牙，咀嚼能力較差，三餐幾乎都吃粥，長期下來，血糖控制能力越來越差，一旦體力耗盡，就容易低血糖。

陳紋慧表示，老年人對於葡萄糖的耐受性較差，如想參加「大甲媽祖遶境進香」，務必掌握「遶境3313營養原則」，維持所需熱量與體力，避免體力透支，產生低血糖。

「3313營養原則」為多元營養，補充三大熱量營養素、維生素、礦物質。維持體力，活動後應適度補充碳水化合物及蛋白質食物，符合3:1原則。另外適時補充水份，每30分鐘就應該喝水。

陳紋慧指出，除了老年人之外，部分上班族如果忙過頭，來不及吃午餐，也可能引發低血糖，脾氣突然暴躁，情緒容易失控。如常出現這類狀況，應該力求早餐均衡，不能只喝一杯咖啡、一片土司，應該加上一顆茶葉蛋或是生菜沙拉，補充足夠的蛋白質。