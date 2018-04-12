北市15日1.8萬人路跑 上午多處路段口管制

2018-04-12 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



「2018 TAISHIN WOMEN RUN TPE」路跑活動15日上午於台北市區道路舉辦，多處道路、地點將從凌晨開始有交通管制。圖／交通警察大隊提供 分享 facebook 「2018 TAISHIN WOMEN RUN TPE」路跑活動15日清晨於台北市區道路舉辦，包含市府前市府路、仁愛路、新生高架、北安路等多處道路區段、地點將於凌晨0時到早上10時不等陸續實施交通管制，封閉全線或部分車道，禁止車輛進入；而公車也有50條路線受影響，將取消站點或改道行駛。

該路跑活動含半馬組1.1萬人、挑戰組7000人共1.8萬人參加，預計於15日凌晨在市民廣場集結，清晨5時30分起跑，路線行經仁愛路、金山南路、新生高架道路、北安路、明水路、樂群一路、濱江街及河濱公園道路等路段。

交通警察大隊指出，市政府前的市府路(松高路至松壽路)配合路跑活動於市民廣場起跑，將提早在15日凌晨0時就管制全線車道至早上9時為止；新生高架道路也將提早於凌晨3時30分至早上8時管制雙向全線各入出口匝道。

警方說，其他管制路段包含信義一號道、仁愛路(逸仙路至林森南路)、金山南路(仁愛路至濟南路)、濱江街(新生北路至基10號水門)、中山橋、北安路(北安匝道至明水路)、明水路(北安路至樂群一路)、樂群一路(明水路至敬業三路)等則都約從清晨5點半到早上7點半或8點半，管制封閉部分車道。

管制點部分，配合道路封閉，建國高架仁愛路出口匝道上午5時20分至8時；大直橋明水路匝道上午5時30分至8時30分也有管制；麥帥一橋則是上午5時30分至9時管制機慢車道(往市區方向)，機慢車道需改走快車道；至於基河8、9、10號及16號疏散門則在清晨5時到早上8時或10時管制車輛進入。

警方表示，活動管制期間，想穿越仁愛路的南北向車輛可改走中山南路、林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道；新生高架道車流則需改行駛新生北路、中山北路。其他如明水路、樂群一路往東車流仍可走北安路，北安路(圓山隧道至明水路)往東的車輛也可行駛對向內側1線調撥車道。