雷雨當空桃機地勤暫停 航班、提領行李受影響

相關新聞
台灣人害的？沖繩4年來首見麻疹疫情 官方籲打疫苗2018-04-12 09:39
3天2夜只要2千 旅遊作家：南部人玩墾丁超便宜2018-04-12 09:31
全台17縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風2018-04-12 10:47
赴日旅遊變貴！ 不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲2018-04-12 08:24
冬衣別收！ 今明飆33度 周日降8度2018-04-12 04:58
糖尿病患快減重吧！ 瘦一點血糖好控制2018-04-12 11:09
桃機上午雷雨當空 地勤作業暫停1小時2018-04-12 11:07
高屏溪大腸桿菌超標14倍 環團籲水源區不可改農業區2018-04-12 11:03
管中閔助理：若配合教部出面說明 才是有辱台大尊嚴2018-04-12 11:02
高鐵母親節疏運周六開放購票 維持早鳥優惠2018-04-12 10:43
台灣高鐵2018母親節疏運 4月14日開放購票2018-04-12 10:41
阿伯遶境進香起乩？ 不是神蹟而是低血糖2018-04-12 10:40
北市15日1.8萬人路跑 上午多處路段口管制2018-04-12 10:30
臉腫1倍大！ 16歲「豬頭妹」罹患超罕見疾病2018-04-12 10:21
身高體重數字竟都150 她失業靠吃紓壓險要命2018-04-12 09:43
出門帶雨具！天氣稍悶熱 北部沿海有局部較大雨勢2018-04-12 08:28
微波加熱食物有害嗎？常吃微波食品會影響健康嗎？營養師解答2018-04-12 07:45
周末天氣將驟變！吳德榮：氣溫變化很大2018-04-12 06:52
西半部今明留意午後臭氧濃度2018-04-12 04:59
「社宅才是解方」 台中不跟進補貼青年房租2018-04-12 00:31
每月4千 桃園加碼單身青年租屋補貼2018-04-12 00:25
中南部水情吃緊 經長：做好水管理撐到梅雨季2018-04-12 00:19
墾丁25非法露營場 6處已自行歇業2018-04-12 00:17
墾丁「貴出名」重擊商家 屏縣府盯標價2018-04-12 00:15
B、C肝不治療 罹癌機率飆百倍2018-04-11 23:35
健康你我他╱告別式 選首曲子與我分享吧2018-04-11 23:35
不只醜了點！靜脈曲張 小心變成肺栓塞2018-04-11 23:35
這種骨折 死亡率竟直逼晚期乳癌！2018-04-11 23:35
吃了沒效 高中生狂吞止痛藥中毒2018-04-11 23:35
從4公斤器材變手機 醫師到府醫療變簡單2018-04-11 23:35
對抗流感 今年4價疫苗仍要自費2018-04-11 23:35
網購7天退貨 8成人氣商家疑違法2018-04-11 23:35
明年旅日加收出境稅 業者：300元影響不大2018-04-11 22:37
女學生電扶梯站左被罵 她貼公告反駁引熱議2018-04-11 20:12
怕胖不吃米飯 營養師：不一定能減重2018-04-11 18:56
失能者免驚 健保署推居家醫療2018-04-11 18:49
影／郭子亁扮山寨周湯豪 為防治肝炎站台2018-04-11 18:36
今年清明時節 為何不見雨紛紛？2018-04-11 18:04
扛四公斤設備為民眾居家看診 熱血醫師「當健身」2018-04-11 18:00
熱門文章
墾丁再傳消費糾紛 出奧步逼遊客租陽傘2018-04-11 12:46
全聯好狂！攜手日系辻利茶舖 11款抹茶甜點開賣2018-04-11 15:14
台產枇杷出國一趟？ 變「日本空運」要價1388元2018-04-11 17:17
試用期非正式員工無勞保？ 勞保局：沒有所謂的試用期2018-04-11 14:36
他精算娶妻養家得先準備五千萬 網友嘆：生無可戀2018-04-11 17:15
女學生電扶梯站左被罵 她貼公告反駁引熱議2018-04-11 20:12
赴日旅遊變貴！ 不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲2018-04-12 08:24
影／長頸鹿頭伸進車內討食 女關車窗玻璃應聲炸裂2018-04-11 11:30
微波加熱食物有害嗎？常吃微波食品會影響健康嗎？營養師解答2018-04-12 07:45
醫師說偷吃愛愛密度高 恐會增加受孕機率2018-04-11 15:49
周末天氣將驟變！吳德榮：氣溫變化很大2018-04-12 06:52
台灣人害的？沖繩4年來首見麻疹疫情 官方籲打疫苗2018-04-12 09:39
公婆留房間給出嫁小姑 她自責高中女兒得跟爸媽擠2018-04-11 15:22
專訪鄧惠文：請不要再對愛情懷抱嬰兒式的幻想2018-04-11 15:55
冬衣別收！ 今明飆33度 周日降8度2018-04-12 04:58
退休台商腦中風傷及語言區 正港台灣人竟說一口廣東腔2018-04-11 15:21
3天2夜只要2千 旅遊作家：南部人玩墾丁超便宜2018-04-12 09:31
出門帶雨具！天氣稍悶熱 北部沿海有局部較大雨勢2018-04-12 08:28
43歲男罹血友病腳變形 全台1萬人就有1人患病2018-04-11 15:49
怎樣包紅包不失禮？「結婚吧」給你參考行情2018-04-11 11:28
網購7天內退貨要負擔運費 8成人氣商家不合規定2018-04-11 13:06
雷雨當空桃機地勤暫停 航班、提領行李受影響2018-04-12 09:48
社福完善沒人生小孩？大學生：難道不生就能擺爛人生2018-04-11 17:09
墾丁「貴出名」重擊商家 屏縣府盯標價2018-04-12 00:15
明年旅日加收出境稅 業者：300元影響不大2018-04-11 22:37
今日星座運勢／天蠍 凡事不宜躁進 低調謙虛運勢升2018-04-12 00:00
夜訪女王 野柳地質公園首度開放夜間入園即將額滿2018-04-11 13:25
自動化時代來臨 麥當勞將推出「自助點餐機」2018-04-11 18:34
2018福隆沙雕季將登場 首創地下沙雕顛倒城市2018-04-11 16:41
失業了該怎麼辦？別慌 3資源幫你度過難關2018-04-11 14:28
虎航空服員得麻疹還出勤？民航局：確診後未上班2018-04-11 11:24
吳姍儒為老爸吳宗憲打理造型 竟變武大郎？2018-04-11 18:12
王品歡慶25周年 10大品牌同桌點套餐75折2018-04-11 20:04
每月4千 桃園加碼單身青年租屋補貼2018-04-12 00:25
蘭蔻女神出列 秀智、戶田惠梨香比美也比粉絲力2018-04-11 21:38
影／不用飛日本奈良！馬祖大坵賞鹿趣2018-04-11 15:43
對抗流感 今年4價疫苗仍要自費2018-04-11 23:35
為何選擇讓孩子唸私立學校？BabyHome家長經驗談2018-04-11 13:14
勞工失業後就醫別愁 自身與眷屬的健保費也能補助2018-04-11 14:28
今年清明時節 為何不見雨紛紛？2018-04-11 18:04
留言