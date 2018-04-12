雷雨當空桃機地勤暫停 航班、提領行李受影響

2018-04-12 09:48 中央社 台北12日電



桃園機場因雷雨當空，為維護作業人員安全，地勤作業暫停。 中央社 分享 facebook

桃園國際機場公司今天上午因雷雨當空，9時起暫停地勤作業，航班及行李提領都會受影響，桃機公司請旅客耐心等待。

桃機公司今天上午9時臨時公告，機場因雷雨當空，為維護作業人員安全，地勤作業暫停，航班、行李提領都會受影響。

桃機公司說，如果雷雨當空，在機坪執行任務的地勤人員可能會遭到雷擊，裝卸行李、送餐及加油等地勤作業必須暫停，航班及行李提領都會受影響。

至上午9時32分，桃機地勤作業仍暫停。

中央氣象局上午8時10分，發布即時天氣訊息，台灣海峽有旺盛對流雲系發展並將移進陸地，上午北部沿海地區將有局部大雨，應注意雷擊及強陣風。