身高體重數字竟都150 她失業靠吃紓壓險要命

2018-04-12 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



現在的達文西手術系統(da Vinci Surgical System)，協助醫師讓較複雜的手術更能妥善處置，應用在減重手術上，術後恢復效果良好，術後兩天即可順利出院。照片／彰化秀傳醫院提供 分享 facebook 28歲的夢夢(化名)，身高只有150公分，因為原來就胖，求職都被拒絕，已有五、六年沒工作，心情不好就用吃來發洩，結果從失業後到今年過年，胖了60公斤，最後向彰濱秀傳醫院求治，醫師進行了達文西微創減重手術及術後減重計畫，術後短短兩個月已減掉28公斤，夢夢臉上終於露出自信的笑容。

當夢夢失業後，雖然想減重過正常人的生活，但就是無法控制，飲食不加節制，體重扶搖飆破150公斤大關，由於她有先天性心臟病，不但平時容易喘，走路更是喘得厲害，且會嘴唇發紫、雙膝疼痛，家人擔心她再胖下去會出人命，才帶到減重門診就醫。

夢夢的病態性肥胖，在經過醫院各項檢查及諮商後，進行了達文西微創減重手術及術後減重計畫，術後短短兩個月已減掉28公斤。夢夢說，她走路時，腳已經沒那麼容易痛了，希望能再減到90公斤以下，可以找到工作減輕家裡的經濟負擔。

另有一位身高160公分、體重101公斤歲的35美國華僑凱林(化名)，在美國的某管理公司上班，去年員工健檢時發現抽血的三酸甘油脂及膽固醇飆高，而且糖化血色素是6.2(已有糖尿病問題存在)，在來台探親旅遊期間做了減重手術，術後半年的追蹤，凱林體重已減了30公斤，她表示現在下班後都會去健身房運動，體重減輕比較不會喘，而體檢抽血的數值已接近正常值。

彰濱秀傳紀念醫院減重中心主任林建華說，病態性肥胖病人的人際關係處處受挫，更嚴重的是健康狀態每下愈況，許多病態性肥胖的病人，其實都曾嘗試各種的減重方法，但效果不彰，後來乾脆放任胖下去，這對身體健康是很大的傷害，雖也有考慮作減重手術，卻害怕可能的副作用。

林建華說，其實，外科手術從最早的傳統剖腹開腹，進步到微創或腹腔鏡手術，至現在的達文西手術系統(da Vinci Surgical System)，協助醫師讓較複雜的手術更能妥善處置，應用在減重手術上，術後恢復效果良好，術後兩天即可順利出院。

林建華醫師表示，達文西影像系統相較腹腔鏡的解析度及視野角度更具優勢，在腹腔內進行縫合時，比腹腔鏡器械更細小精密，縫合時更能減少出血的機會，術後併發症機率降低很多。