台灣人害的？沖繩4年來首見麻疹疫情 官方籲打疫苗

2018-04-12 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



日本國立感染症研究所(類似台灣疾管署)發布訊息指出，台灣30多歲男性3月17日赴沖繩旅遊並確診麻疹，沖繩縣境內出現4年以來首度麻疹疫情，4月10日已有38人被感染，包括兩名0歲的嬰兒。

感染症研究所表示在沖繩境內旅行的台灣人被確認感染麻疹，但在此前他已在沖繩縣內四處觀光，與他接觸過的人陸續發病，縣內疫情也不斷擴散。感染症研究所提醒未來無論在沖繩縣內、縣外，都可能發生大規模的群聚感染。沖繩縣保健課指出，台灣男性3月14日有發燒症狀，17日搭台灣虎航至沖繩玩，在那霸市、系滿市、北谷町等處觀光，期間利用了沖繩的單軌電車、租車等，19日因身體起疹就醫。

其間與他接觸的人陸續發病，廣散分布於那霸市、石垣市及就醫的機構等，確定與他有接觸而感染的至少7人。由於日本小學於4月9日開學，沖繩縣呼籲尚未接種疫苗的小孩盡快去接種。沖繩縣也製作了日英中韓等4種語文的海報。

日媒報導，石垣市內7日在衛生所進行集體疫苗接種，提供6個月大未滿1歲的嬰兒預防接種，有76名嬰兒完成接種，帶10個月大女兒來打針的媽媽表示，有聽說是台灣觀光客帶進來的感染，她說，石垣島有許多郵輪進出，希望政府能加強邊境防疫措施。