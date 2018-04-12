3天2夜只要2千 旅遊作家：南部人玩墾丁超便宜

2018-04-12 09:31 聯合新聞網 綜合報導



墾丁地區（圖）消費問題近日再成焦點，屏東縣長潘孟安前天首次表態官方會介入處理。 圖／本報資料照片 分享 facebook

近來墾丁觀光消費爭議屢屢登上版面，引起網友輿論批評，現在政府甚至打算動用三招介入管理。然而日前部落客肉魯卻在臉書上發文批評外界過度放大墾丁消費問題，並稱「南部人到墾丁旅遊根本超便宜」，以三天兩夜行程為例，一個人只要兩千就辦得到，而此番發言也吸引網友留言，紛紛向他「跪求行程圖」，也有人認為他根本「畫錯重點」。

部落客肉魯日前在臉書上發文指出，現在外界都在討論「墾丁化現象」，甚至不斷強調出國玩還比本國便宜，對此他不滿地質疑：「這些人到底一年去墾丁幾次？」他說，很多人都是從北部人的觀點來說墾丁觀光太貴，但從南部人的角度來說，去墾丁玩「超級便宜」。

他說以四個人台南到墾丁，三天兩夜的行程為例，一個人算下來根本花不到2000元，上周假日他與朋友到墾丁玩，住宿兩人房一間也只要1900元。他進一步計算，從台南到墾丁開車油錢大概1000元，平均下來一個人只要250元，而這個價格根本沒辦法飛沖繩，另外在餐費部分他也說：「晚上一碗鴨肉麵60幾元搭配滷味吃飽飽，一個人也才100多元台幣，100多元台幣在國外是可以吃什麼？」

他感慨地表示：「很多人一年可能都沒來過墾丁一趟，然後看到媒體報導就自嗨開始罵台灣怎樣怎樣」、「很多人都在這塊土地上默默努力，不要因為幾個老鼠屎就臭罵台灣」。

其他網友看完貼文後卻質疑「到底要怎麼用兩千元玩墾丁」，並跪求行程圖，而批踢踢網友則表示：「重點根本畫錯，根本沒人再檢討去墾丁的交通費啊」、「大家在檢討惡質商家, 結果你說交通？」、「那就留給你們南部人慢慢玩好了，北部人還是出國去」。