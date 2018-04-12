親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

點頭了！蔡英文親自鼓勵選新北市長 「蘇貞昌願意承擔」

鋼鐵貿易的世界大戰：中國真的害死了「美國製造」嗎？

3天2夜只要2千 旅遊作家：南部人玩墾丁超便宜

2018-04-12 09:31聯合新聞網 綜合報導

墾丁地區（圖）消費問題近日再成焦點，屏東縣長潘孟安前天首次表態官方會介入處理。 ...
墾丁地區（圖）消費問題近日再成焦點，屏東縣長潘孟安前天首次表態官方會介入處理。 圖／本報資料照片
分享

近來墾丁觀光消費爭議屢屢登上版面，引起網友輿論批評，現在政府甚至打算動用三招介入管理。然而日前部落客肉魯卻在臉書上發文批評外界過度放大墾丁消費問題，並稱「南部人到墾丁旅遊根本超便宜」，以三天兩夜行程為例，一個人只要兩千就辦得到，而此番發言也吸引網友留言，紛紛向他「跪求行程圖」，也有人認為他根本「畫錯重點」。

部落客肉魯日前在臉書上發文指出，現在外界都在討論「墾丁化現象」，甚至不斷強調出國玩還比本國便宜，對此他不滿地質疑：「這些人到底一年去墾丁幾次？」他說，很多人都是從北部人的觀點來說墾丁觀光太貴，但從南部人的角度來說，去墾丁玩「超級便宜」。

他說以四個人台南到墾丁，三天兩夜的行程為例，一個人算下來根本花不到2000元，上周假日他與朋友到墾丁玩，住宿兩人房一間也只要1900元。他進一步計算，從台南到墾丁開車油錢大概1000元，平均下來一個人只要250元，而這個價格根本沒辦法飛沖繩，另外在餐費部分他也說：「晚上一碗鴨肉麵60幾元搭配滷味吃飽飽，一個人也才100多元台幣，100多元台幣在國外是可以吃什麼？」

他感慨地表示：「很多人一年可能都沒來過墾丁一趟，然後看到媒體報導就自嗨開始罵台灣怎樣怎樣」、「很多人都在這塊土地上默默努力，不要因為幾個老鼠屎就臭罵台灣」。

其他網友看完貼文後卻質疑「到底要怎麼用兩千元玩墾丁」，並跪求行程圖，而批踢踢網友則表示：「重點根本畫錯，根本沒人再檢討去墾丁的交通費啊」、「大家在檢討惡質商家, 結果你說交通？」、「那就留給你們南部人慢慢玩好了，北部人還是出國去」。

墾丁

相關新聞

台灣人害的？沖繩4年來首見麻疹疫情 官方籲打疫苗

2018-04-12 09:39

全台17縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-04-12 10:47

雷雨當空桃機地勤暫停 航班、提領行李受影響

2018-04-12 09:48

赴日旅遊變貴！ 不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲

2018-04-12 08:24

冬衣別收！ 今明飆33度 周日降8度

2018-04-12 04:58

糖尿病患快減重吧！ 瘦一點血糖好控制

2018-04-12 11:09

桃機上午雷雨當空 地勤作業暫停1小時

2018-04-12 11:07

高屏溪大腸桿菌超標14倍 環團籲水源區不可改農業區

2018-04-12 11:03

管中閔助理：若配合教部出面說明 才是有辱台大尊嚴

2018-04-12 11:02

高鐵母親節疏運周六開放購票 維持早鳥優惠

2018-04-12 10:43

台灣高鐵2018母親節疏運 4月14日開放購票

2018-04-12 10:41

阿伯遶境進香起乩？ 不是神蹟而是低血糖

2018-04-12 10:40

北市15日1.8萬人路跑 上午多處路段口管制

2018-04-12 10:30

臉腫1倍大！ 16歲「豬頭妹」罹患超罕見疾病

2018-04-12 10:21

身高體重數字竟都150 她失業靠吃紓壓險要命

2018-04-12 09:43

出門帶雨具！天氣稍悶熱 北部沿海有局部較大雨勢

2018-04-12 08:28

微波加熱食物有害嗎？常吃微波食品會影響健康嗎？營養師解答

2018-04-12 07:45

周末天氣將驟變！吳德榮：氣溫變化很大

2018-04-12 06:52

西半部今明留意午後臭氧濃度

2018-04-12 04:59

「社宅才是解方」 台中不跟進補貼青年房租

2018-04-12 00:31

每月4千 桃園加碼單身青年租屋補貼

2018-04-12 00:25

中南部水情吃緊 經長：做好水管理撐到梅雨季

2018-04-12 00:19

墾丁25非法露營場 6處已自行歇業

2018-04-12 00:17

墾丁「貴出名」重擊商家 屏縣府盯標價

2018-04-12 00:15

B、C肝不治療 罹癌機率飆百倍

2018-04-11 23:35

健康你我他╱告別式 選首曲子與我分享吧

2018-04-11 23:35

不只醜了點！靜脈曲張 小心變成肺栓塞

2018-04-11 23:35

這種骨折 死亡率竟直逼晚期乳癌！

2018-04-11 23:35

吃了沒效 高中生狂吞止痛藥中毒

2018-04-11 23:35

從4公斤器材變手機 醫師到府醫療變簡單

2018-04-11 23:35

對抗流感 今年4價疫苗仍要自費

2018-04-11 23:35

網購7天退貨 8成人氣商家疑違法

2018-04-11 23:35

明年旅日加收出境稅 業者：300元影響不大

2018-04-11 22:37

女學生電扶梯站左被罵 她貼公告反駁引熱議

2018-04-11 20:12

怕胖不吃米飯 營養師：不一定能減重

2018-04-11 18:56

失能者免驚 健保署推居家醫療

2018-04-11 18:49

影／郭子亁扮山寨周湯豪 為防治肝炎站台

2018-04-11 18:36

今年清明時節 為何不見雨紛紛？

2018-04-11 18:04

扛四公斤設備為民眾居家看診 熱血醫師「當健身」

2018-04-11 18:00
看更多

熱門文章

墾丁再傳消費糾紛 出奧步逼遊客租陽傘

2018-04-11 12:46

全聯好狂！攜手日系辻利茶舖 11款抹茶甜點開賣

2018-04-11 15:14

台產枇杷出國一趟？ 變「日本空運」要價1388元

2018-04-11 17:17

試用期非正式員工無勞保？ 勞保局：沒有所謂的試用期

2018-04-11 14:36

他精算娶妻養家得先準備五千萬 網友嘆：生無可戀

2018-04-11 17:15

女學生電扶梯站左被罵 她貼公告反駁引熱議

2018-04-11 20:12

赴日旅遊變貴！ 不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲

2018-04-12 08:24

影／長頸鹿頭伸進車內討食 女關車窗玻璃應聲炸裂

2018-04-11 11:30

微波加熱食物有害嗎？常吃微波食品會影響健康嗎？營養師解答

2018-04-12 07:45

醫師說偷吃愛愛密度高 恐會增加受孕機率

2018-04-11 15:49

周末天氣將驟變！吳德榮：氣溫變化很大

2018-04-12 06:52

台灣人害的？沖繩4年來首見麻疹疫情 官方籲打疫苗

2018-04-12 09:39

公婆留房間給出嫁小姑 她自責高中女兒得跟爸媽擠

2018-04-11 15:22

專訪鄧惠文：請不要再對愛情懷抱嬰兒式的幻想

2018-04-11 15:55

冬衣別收！ 今明飆33度 周日降8度

2018-04-12 04:58

退休台商腦中風傷及語言區 正港台灣人竟說一口廣東腔

2018-04-11 15:21

3天2夜只要2千 旅遊作家：南部人玩墾丁超便宜

2018-04-12 09:31

出門帶雨具！天氣稍悶熱 北部沿海有局部較大雨勢

2018-04-12 08:28

43歲男罹血友病腳變形 全台1萬人就有1人患病

2018-04-11 15:49

怎樣包紅包不失禮？「結婚吧」給你參考行情

2018-04-11 11:28

網購7天內退貨要負擔運費 8成人氣商家不合規定

2018-04-11 13:06

雷雨當空桃機地勤暫停 航班、提領行李受影響

2018-04-12 09:48

社福完善沒人生小孩？大學生：難道不生就能擺爛人生

2018-04-11 17:09

墾丁「貴出名」重擊商家 屏縣府盯標價

2018-04-12 00:15

明年旅日加收出境稅 業者：300元影響不大

2018-04-11 22:37

今日星座運勢／天蠍 凡事不宜躁進 低調謙虛運勢升

2018-04-12 00:00

夜訪女王 野柳地質公園首度開放夜間入園即將額滿

2018-04-11 13:25

自動化時代來臨 麥當勞將推出「自助點餐機」

2018-04-11 18:34

2018福隆沙雕季將登場 首創地下沙雕顛倒城市

2018-04-11 16:41

失業了該怎麼辦？別慌 3資源幫你度過難關

2018-04-11 14:28

虎航空服員得麻疹還出勤？民航局：確診後未上班

2018-04-11 11:24

吳姍儒為老爸吳宗憲打理造型 竟變武大郎？

2018-04-11 18:12

王品歡慶25周年 10大品牌同桌點套餐75折

2018-04-11 20:04

每月4千 桃園加碼單身青年租屋補貼

2018-04-12 00:25

蘭蔻女神出列 秀智、戶田惠梨香比美也比粉絲力

2018-04-11 21:38

影／不用飛日本奈良！馬祖大坵賞鹿趣

2018-04-11 15:43

對抗流感 今年4價疫苗仍要自費

2018-04-11 23:35

為何選擇讓孩子唸私立學校？BabyHome家長經驗談

2018-04-11 13:14

勞工失業後就醫別愁 自身與眷屬的健保費也能補助

2018-04-11 14:28

今年清明時節 為何不見雨紛紛？

2018-04-11 18:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top