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出門帶雨具！天氣稍悶熱 北部沿海有局部較大雨勢

2018-04-12 08:28聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央氣象局說，目前台灣海峽有旺盛對流雲系發展並將移進陸地，今天上午北部沿海地區將有局部較大雨勢發生，並請注意雷擊及強陣風。

今天天氣不穩定，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，但是有點悶熱，中部以北雲量增加，今天也會有局部陣雨發生的機會，包含南部在內的山區則要留意有午後局部短暫雨，今天出門要記得攜帶雨具。雖然雲量偏多，擋住了一些陽光，不過偏南風帶來的溫暖空氣，也會提高悶熱感，建議可以穿著比較透氣的衣服。另外今天還是要注意西半部的空氣品質，尤其中部以北，有機會到達對敏感族群不健康等級。

賴忠瑋表示，今天的轉變主因是台灣附近水氣增加了，實際上昨天在東部近海就有明顯的跡象，昨天上午東北部海面到日本沖繩的石垣島附近，因為水氣量增，加上大氣系統結構較不穩定，就有對流雲系逐漸發展起來，之後一路往南移動到蘭嶼和綠島，造成當地有明顯風雨，而且雷聲大做，目前這波不穩定的對流雲系已經移動到台灣的東南方海面，並逐漸往東南方遠離。

不過今天還有從北方來的水氣，清晨中國長江以南到台灣北部近海附近的天空，也已經有發展較高的對流雲系，賴忠瑋表示，預計有略為往南的機會，將造成中部以北有局部短暫陣雨。另外全台山區都要留意可能會有午後雷陣雨，提醒前往山區也要特別注意安全，包含溪水暴漲、強風大雨和雷擊，都是午後雷陣雨會造成的危險。

今天還是要注意西半部的空氣品質，他說，由於整個台灣的附近吹著明顯的偏南風，和昨天一樣在氣流尾端的台灣北部，容易有汙染物累積，擴散條件也不佳，有機會達到橙色的「對敏感族群不健康」等級，餘西半部地區也都有機會達到普通等級的上限，相當接近橙色等級。

中央氣象局說，今天東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣，清晨西半部地區有零星短暫雨，午後中部以北地區及南部山區有局部短暫雷陣雨。

明天至周六白天台灣位於鋒前偏南風環境，晨間舒適，白天溫暖，各地高溫大都在30度以上，部分地區上看32至34度，紫外線指數易達過量級以上，外出活動請注意防曬並多補充水分；東半部地區不定時有些短暫降雨，午後在各地山區容易有熱對流發展，並可能往平地擴散，提醒下午到傍晚外出攜帶雨具備用。

周六晚起至周日鋒面通過及東北季風增強，由北往南各地天氣轉趨不穩定，並有局部雷雨發生的機率；受東北季風增強及降雨影響，各地高溫在周日這天都會明顯下降，幅度約5至8度不等，低溫亦有2、3度降幅，提醒留意天氣在周末的驟變。

下周一、下周二東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率仍高，北部及東北部整天濕濕涼涼，其他地區晨間、深夜亦有涼意。

下周三華南一帶東移的水氣減少，但受東北季風影響，迎風面的東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區則回到多雲到晴的天氣型態。

周日東北季風明顯增強之前，金門、馬祖及西半部地區皆有局部霧或低雲影響能見度的可能，交通往返請多留意相關資訊。

中央氣象局說，目前台灣海峽有旺盛對流雲系發展並將移進陸地，今天上午北部沿海地區將...
中央氣象局說，目前台灣海峽有旺盛對流雲系發展並將移進陸地，今天上午北部沿海地區將有局部較大雨勢發生，並請注意雷擊及強陣風。圖／中央氣象局提供
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