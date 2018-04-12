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赴日旅遊變貴！不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲

赴日旅遊變貴！ 不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲

2018-04-12 08:24聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本明年起針對出境旅客收取「國際觀光旅客稅」，泡湯稅也喊漲。 圖／讀者提供
日本明年起針對出境旅客收取「國際觀光旅客稅」，泡湯稅也喊漲。 圖／讀者提供
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日本政府昨日完成修法，增設新稅「國際觀光旅客稅」，明年起自日本離境，都要課徵1000日圓出境稅。但未來赴日旅遊增加的成本不只這一項。多個地方政府正在研議開徵住宿稅，甚至部分都府道縣與轄下的市村町政府同時都在研擬課徵，不排除住一晚得交兩次稅。

日本的觀光產業日益蓬勃，近年各國赴日旅遊人數快速成長，日本各地方自治體有意藉由開徵住宿稅，作為觀光設施維護與翻新的財源，例如在各遊客中增聘能說各國語言的服務人力等。

傳出日本多個地方擬開徵住宿稅。記者楊德宜／攝影
傳出日本多個地方擬開徵住宿稅。記者楊德宜／攝影
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目前日本只有東京都與大阪府開徵住宿稅，東京都在2002年率先開徵住宿稅，每人每晚住宿費用在1萬至1萬5000日圓之間，課徵100日圓、超過1萬5000日圓，課徵200圓；大阪府則是在去年開始開徵，每人每晚住宿費用在1萬至1萬5000日圓之間，課徵100日圓、1萬5000至2萬日圓，課徵200圓、2萬日圓以上課徵300圓。

根據產經新聞報導，現在包括國人常去的旅遊勝地京都市、金澤市都將在今年下半年、明年春先後開徵住宿稅，包括北海道、福岡、沖繩等多地也都在檢討跟進。才實施一年的大阪府則考慮擴大課徵對象，每人每晚住宿不滿1萬元也要課稅。

報導指出，一個更大的問題在於可能出現雙重課稅。以北海道俱知安町為例，以多個滑雪場設施吸引各國滑雪客前往度假，俱知安町有意在明年起開徵住宿稅，但另一方面，北海道道觀光審議會也在研議住宿稅，若未充分協調，很可能出現住一晚得交兩次稅。

除了國稅出境稅、地方課徵的住宿稅，另一個可能喊漲的是泡湯稅。知名的別府溫泉開了第一槍，九州大分縣別府市今年3月通過調高泡湯稅。根據地方稅法，泡湯稅的基準為150日圓，而別府市修正相關條例後，每人每晚住宿在1萬6000日圓以下者，維持150日圓、1萬6000至5萬日圓者，徵收250日圓、一晚超過5萬日圓者則要被課徵500日圓。

雖然中央與地方政府都表示需要財源作為觀光維持費用，但是否因此影響外國觀光客赴日旅遊的意願，現在也引起日本國內討論。

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