周末天氣將驟變！吳德榮：氣溫變化很大

2018-04-12 06:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局發布濃霧特報，今天馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，清晨5時許馬祖有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

綠島傍晚出現瞬間大雨、雷擊及強陣風，甚至下起2分鐘短暫冰雹。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，台灣東側海面有黑潮通過、海溫高，昨天低層大氣回暖、水氣增多，以致大氣很不穩定；東部外海又有地形造成的氣流輻合帶、能舉升大氣，激發對流胞在其上發展，雖然每一單胞對流胞的壽命，平均僅約30分，但當其生生不息，組織成中尺度對流系統(MCS)時，整體系統存活時間可超過12小時，伴隨強回波及密集的閃電。昨傍晚通過綠島時，帶來超強降雨及冰雹；蘭嶼昨晚也有超過150毫米的總雨量，及超過100毫米/時的強降雨。

他表示，今晨中尺度對流系統已南移至巴士海峽，台灣南端與其相距較近，有局部陣雨的機率。

吳德榮說，今天台灣附近水氣增多，各地仍為多雲到晴，溫暖舒適，西半部白天微熱、最高溫約在33度左右；午後山區對流發展的機率高，將帶來局部陣雨或雷雨，平地也有受影響的機率。

他說，明天、周六天氣更暖，西半部最高溫都在32至34度，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，北台灣部分平地也可能受到一些影響。

大約周六半夜、周日凌晨鋒面抵達，天氣轉變、帶來降雨，冷空氣隨之南下、氣溫下降；他說，北台灣從周六高溫33度，降至周日白天約僅20度，夜晚低溫16度，雖不算冷，但氣溫變化很大。下周一天氣偏涼，降雨稍緩，但尚不及完全好轉；另一波鋒面下周一晚又將接近、下周二通過，降雨又增多。下周三鋒面離去、降雨緩和，天氣偏涼。

中央氣象局說，今天東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣，清晨西半部地區有零星短暫雨，午後中部以北地區及南部山區有局部短暫雷陣雨。

明天至周六白天台灣位於鋒前偏南風環境，晨間舒適，白天溫暖，各地高溫大都在30度以上，部分地區上看32至34度，紫外線指數易達過量級以上，外出活動請注意防曬並多補充水分；東半部地區不定時有些短暫降雨，午後在各地山區容易有熱對流發展，並可能往平地擴散，提醒下午到傍晚外出攜帶雨具備用。

周六晚起至周日鋒面通過及東北季風增強，由北往南各地天氣轉趨不穩定，並有局部雷雨發生的機率；受東北季風增強及降雨影響，各地高溫在周日這天都會明顯下降，幅度約5至8度不等，低溫亦有2、3度降幅，提醒留意天氣在周末的驟變。

下周一、下周二東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率仍高，北部及東北部整天濕濕涼涼，其他地區晨間、深夜亦有涼意。

下周三華南一帶東移的水氣減少，但受東北季風影響，迎風面的東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區則回到多雲到晴的天氣型態。