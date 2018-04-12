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墾丁25非法露營場 6處已自行歇業

2018-04-12 00:17聯合報 記者潘欣中／屏東縣報導

墾丁國家公園的合法遊憩區露營用地僅4處，目前只有鵝鑾鼻公園的露營地開放營業。 圖...
墾丁國家公園的合法遊憩區露營用地僅4處，目前只有鵝鑾鼻公園的露營地開放營業。 圖／聯合報系資料照片
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墾丁國家公園擁有椰林沙灘、碧海藍天的自然美景，是露營玩家的夢幻營地，但在交通部觀光局日前公布國家公園非法露營場名單中，墾丁就占廿五處；墾管處昨天表示已有六家「下架」，其餘均依國家公園法開罰，除持續監控濫墾違建、輔導轉型合法休閒農場，也呼籲中央立專法才是根本解決之道。

墾管處主管說，墾丁國家公園內遊憩區合法露營用地僅四處，目前只在鵝鑾鼻「台灣最南點」旁的營地有業者承租並開放營業，另外三處包括貓鼻頭公園入口處旁露營地仍興建中，滿州鄉佳樂水風景區內公有地和恆春龍鑾潭旁永豐棧集團土地，則未開發露營使用。

對於民間業者看準全民瘋露營商機，近年露營場如雨後春筍般興起，墾管處說，國家公園設立主旨是生態保育，土地利用規畫是將人為干擾降至最低，遊憩區露營用地合計八點六七公頃，未來不會增加；滿州鄉佳樂水風景區內和恆春龍鑾潭旁的露營地因一直未開發，也考慮做適當調整。

觀光局公布墾丁國家公園有廿五家非法露營區，數量居國家公園之首，墾管處表示不是不作為，已有六處露營場自行歇業，其他十九處中，生態保護區和特別景觀區各有一處，其餘在農業用地，均依違反國家公園法「變更土地使用」開罰三千元；另對有無違建、濫墾持續監控，也依休閒農業輔導管理辦法輔導業者合法化。

墾管處指出，國家公園雖規定「遊憩區露營用地」才能露營、烤肉，但違者只能開單告發，最高罰三千元，遏阻作用不大。

露營區國家公園墾管處

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