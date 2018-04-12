墾丁「貴出名」重擊商家 屏縣府盯標價

2018-04-12 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



墾丁大街的消費近來屢惹議論，屏東縣政府將展開聯合稽查。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

墾丁地區消費問題近日再成焦點，屏東縣長潘孟安前天首次表態官方會介入處理，屏東縣政府消保官吳清宜昨天表示，縣府已成立輔導小組，將針對墾丁攤商的標價是否清楚、食品安全及環境衛生等方面聯合稽查，也會輔導社區制定自律公約，加強服務品質帶動商圈。

墾丁的消費問題近來屢被放大檢視，從去年底的滷味事件到住宿、再到漢堡，前天又有網友貼文「含淚推薦」佛心老闆打折後只算一萬六千五百元的海鮮大餐，強調墾丁大街有樸實實在的店，再度引爆正反爭議。

當地業者坦承壓力很大，連續負評已讓墾丁受傷，但也有許多熱愛墾丁的人跳出來說話，認為當地還是有很多樸實的商家，不合理的可要求調整，但不該把墾丁全盤汙名化。

有網友PO文「含淚推薦」墾丁大街佛心老闆打折後只算16500元的海鮮大餐，又在網路引發熱議。 圖／翻攝自爆廢公社 分享 facebook

這一場消費論戰，在網路上發燒多時後，屏東縣長潘孟安前天首次對外表示，針對不合理的消費現象，官方不會推諉，會介入處理，面對旅遊市場激烈競爭，業者也應該調整腳步，提供更好的服務品質。

吳清宜昨天指出，自去年底滷味事件後迄今，縣府消費者保護專線並未接獲任何有關墾丁消費爭議的投訴，但墾丁消費問題持續受到關注，縣府稽查行動並未放鬆，每一個爭議事件都會主動了解。

她說，各家產品製作及原料或有不同，會有不同標價，但依消保法規定，商家要清楚揭露產品價格，提供消費者選擇，針對墾丁攤商的食品安全、環境衛生及標價，縣府近日就會展開聯合稽查，另外也會輔導社區及商家自律或制定公約，包括服務人員態度也需加強，才能帶動墾丁商機。

吳清宜說，如果發現業者沒有清楚標價，會先依消費者保護法第卅三條勸導並限期改善，否則可依消保法第五十八條處六萬元以上、一百五十萬元以下罰鍰。消費者如果有任何消費爭議，都可向消保官投訴。