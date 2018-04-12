「社宅才是解方」 台中不跟進補貼青年房租

桃園加碼單身青年租屋補貼，台中市府認為會增加財政負擔，不會跟進。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

「租金補貼有去無回，蓋社會住宅才是解決之道。」台中市都發局長王俊傑表示，桃園市的作法會造成財政負擔，不會跟進。新北、台北、高雄、台南等地表示，為減輕年輕人居住負擔，都有提供經濟實惠的協助。

王俊傑指出，台中市申請內政部租金補貼案件逐年上升，去年有六千九百多戶，這樣就要花三億多元，地方負擔三成、中央七成，是筆財政負擔，應該好好評估。台中四年要蓋五千戶社宅，政府有房、有收入平衡，把租金補貼的錢用來當作興建的成本，「社會住宅才能錢滾錢」。

高市都發局表示，各地資源、條件不同，作法也不同，高市對青年的租屋補貼，非採取直接給錢方式，而是釋出閒置國宅便宜出租，如將鳳山閒置國宅新修繕完工後，以低於市價租金行情八折，便宜租給四十歲以下青年，去年共補貼九千三百多戶。

新北市也有捷運青年住宅租金補貼，每月最高補貼二千四百元，城鄉局住宅發展科長鄭健志說，十八歲至四十歲在新北就學、就業民眾都可申請，未限制單身與否。市府今年下半年會評估財政與需求，研議租金補貼是否增加到四千元。

台北市都發局表示，照顧單身族群，較偏向公宅政策，預計年底將有一萬二千戶公宅動工，只要年滿廿歲，不論單身、家庭皆可抽籤，租金以周邊行情八五折計算。

台南市都發局副局長顏永坤指出，這兩年中央核定補助三八二八戶租屋補助，去年有四一九九戶符合資格，為滿足所有符合資格者的需求，市府以自有款項墊付，讓每名申請合格者都能領到最高每月三千兩百元補助。目前暫無另對青年單身租金特別專案。