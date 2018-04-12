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每月4千 桃園加碼單身青年租屋補貼

2018-04-12 00:25聯合報 記者張裕珍鄭朝陽／連線報導

桃園市長鄭文燦昨宣布加碼補貼單身青年租屋，每月四千元，戶數無上限，希望吸引更多年...
桃園市長鄭文燦昨宣布加碼補貼單身青年租屋，每月四千元，戶數無上限，希望吸引更多年輕人在桃園落地生根。 記者杜建重／攝影
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中央政府補貼單身民眾房屋租金，限制年滿四十歲才可申請，不過桃園市長鄭文燦昨天宣布大利多，提供廿歲以上、未滿四十歲單身青年每月四千元租屋補貼，鼓勵青年到桃園定居。

桃園市長鄭文燦（中）。 圖／聯合報系資料照片
桃園市長鄭文燦（中）。 圖／聯合報系資料照片
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桃園市自辦廿至四十歲單身青年租金補貼為全國首創，已於三二九青年節推出。鄭文燦當時說，中央政策必須年滿廿歲有配偶者或四十歲以上單身者，因此造成廿到四十歲單身青年無法申請，桃園市要補足這一塊，提供五百個名額，每月補貼二千元。鄭文燦昨天宣布加碼，考量年輕人剛開始工作薪水較低，決定提高補助至四千元，補貼戶數也不設限。

內政部營建署表示，中央補貼四十歲以上單身者租屋，金額上限依各地租金行情不同，如北市五千元、高雄三千二百元、桃園四千元；桃園市府補助四十歲以下單身青年，用的是市府自有財源，「付得出來就好，中央沒意見」，這類社會福利確會產生人口磁吸效應。

以桃園租屋水平，四千元等同可免費租到一間雅房，或補貼套房約三分之二租金，對在地青年來說是利多，也會吸引青年設籍桃園，產生人口磁吸效應。不過時值選舉年，難免引來政策買票聯想。

國民黨桃園市長參選人陳學聖指出，目前桃園社會住宅進度是零，年底前沒有一戶社宅蓋好，鄭文燦明顯是為了選舉連任考量，大開福利之門，「稅賦收入是否也無上限？」完全不考慮桃園未來建設，應努力將社宅蓋好，才是幫年輕人根本解決問題。

不過，民進黨市議員范綱祥認為，若財政允許，補助生育或透過租金補貼照顧年輕人，無可厚非。

桃園市府住宅發展處說，青年租金補貼自三月廿九日起跑，截至昨天已收到六十六件申請。今年五月卅一日前，廿歲以上、未滿四十歲單身者，設籍桃園且承租桃園合法建築物，符合家庭年收入低於一二○萬元、每人每月平均收入低於四萬七九二二元，且動產及不動產限額分別為二九六萬元及五四○萬元以下者，均可申請。

鄭文燦上任喊出「四年兩萬戶社會住宅」，但迄今無一處社宅完成，首處社宅「中路二號」預計興建二百一十二戶，最快明年初完工。

鄭文燦租金補貼選舉社會住宅

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