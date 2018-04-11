吃了沒效 高中生狂吞止痛藥中毒

2018-04-11 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化縣報導



彰化醫院毒物科主任廖曜磐提醒民眾，頭痛吃止痛藥若無效，還是要就醫較安全。 圖／彰化醫院提供 分享 facebook

止痛藥「普拿疼」在藥局就能買到，但千萬別「貪多」；蔡姓男高中生頭痛服用後認為症狀未減緩，六小時內連吃廿顆，廿八歲江姓女子則一天吞了約卅顆，兩人都因藥物中毒送醫搶救，經醫師洗胃和使用解毒劑才化解。

衛福部彰化醫院今年收治兩名藥物中毒病例，兩人都是短時間內吃了太多止痛藥，最後都出現噁心、嘔吐的症狀送急診。其中，檢查後確認男學生腦部沒問題，研判是功課引起的壓力性頭痛導致，他卻不知道止痛藥不能多吃。

彰化醫院毒物科主任廖曜磐說，普拿疼是種溫和的鎮熱解痛成藥，成分經肝臟代謝，大部分由腎臟排泄，但如果量太多，肝臟可能負荷不了，無法將有毒的中間產物代謝，造成肝臟損傷，未及時就醫恐引發急性肝炎，甚至肝衰竭危及生命。

廖曜磐說，這種止痛藥中毒後都只有腸胃道症狀，稍不注意可能會誤以為吃壞肚子。

美國醫學會統計，美國二○○○至二○一○年間，有一五六七人死於止痛藥中毒，但台灣沒有相關統計。

一般市售普拿疼一顆五百毫克，廖曜磐建議一天頂多吃三至四顆，萬一頭痛未能舒緩，還是要就醫比較妥當。一般成人短時間服用超過十五顆，或小孩體重每公斤服用超過一四○毫克，就有中毒危險。止痛藥液劑甜甜的，也要慎防小朋友誤以為是糖水而服用過量。