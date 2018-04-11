從4公斤器材變手機 醫師到府醫療變簡單

2018-04-11 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／台北報導



健保署改善醫師出訪設備，過去出診必須攜帶讀卡機、筆記型電腦等，現在全整合在手機App中，讓醫師出診更方便。 記者劉嘉韻／攝影 分享 facebook

台灣進入高齡社會，但許多重症、失能者出門看病大費周章，甚至得要全家出動陪看病。健保署自二○一六年推動居家醫療，鼓勵醫師到宅看診，最近改善醫師出訪設備，過去出診必須攜帶讀卡機、筆記型電腦等，現在全整合在手機App中，讓醫師出診更方便。

台灣雖然才剛邁入高齡社會，但彰化縣二水鄉在多年之前，高齡人口就超過二成，早已屬於超高齡社會。許多老人家有醫療需求又無法出門，彰化縣二水鄉衛生所主任陳宏賓利用午休到患者家中看診，有時候一天訪視五個患者，扛著笨重器材深入車子開不進去的小巷或偏遠地區，降低長輩跑急診、住院機率。

每跑一次到患者家中看診，陳宏賓和護理人員得扛一堆設備，居家醫療、居家護理各得使用一台讀卡機，怕沒電還得多帶幾顆電池，還得搭配筆記型電腦，每次出診至少得扛四公斤設備。許多患者住在深山，山路又窄小，經常得扛著設備走十多分鐘山路，好不容易到了患者家中，總是汗流浹背。

陳宏賓笑說：「平常沒空運動，爬山流流汗就當健身。」相較爬山，更令他頭痛的是繁瑣的事前準備工作，陳宏賓說，每次好不容易到了患者家中，總得先花上半小時上網、過卡、認證，一群人總是這麼坐在器材前乾等，直到連線成功才能開始看診。

健保署近期試辦居家醫療訪視設備輕量化，陳宏賓說，現在只要替患者申請換發感應式健保卡，看診時以手機App就能馬上感應、連線，不僅節省時間，也不必帶讀卡機等設備，輕鬆許多。

目前全台有二千多家醫療院所提供居家醫療，已有三萬二千七百多個家庭受惠，健保署長李伯璋說，居家醫療將成為健保政策重點，盼協助長照2.0推展更順利，行動化服務更是未來趨勢，健保署協助醫師將出診設備輕量化，並研議更完善的醫療資訊整合系統，讓醫師到患者家中也能完整掌握病人資訊。