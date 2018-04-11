網購7天退貨 8成人氣商家疑違法

2018-04-11 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ／台北報導



消基會抽查發現八成人氣商家有違法疑慮，包括只能換貨不能退貨，自訂退貨時須扣除運費，或規定七天內只能退貨一次等。 分享 facebook

網購屢見糾紛，消基會抽查十五家粉絲數破九萬的網購商家，發現有八成業者、十二家在「七天猶豫期」的規定有違法疑慮，包括只能換貨不能退貨，自訂退貨時須扣除運費，或規定七天內只能退貨一次等，恐違反消保法規定，呼籲政府嚴格把關。

消基會近半年就接獲三五二件網購申訴案，大多與退貨退款、廣告不實相關，又以服飾類占最多，今年三月初起，因而隨機挑選臉書網購服飾人氣商家，共十五家，從網站上的購物需知、退換貨規則等資訊，也詢問客服，檢視業者是否符合相關規定。

消基會調查發現，全數業者雖都有在網頁上提供七天猶豫期的規定，且提供首次退貨免運費，但有十二家規定要負擔第二次運費，也有商家規定若因尺寸不合等個人因素退貨，消費者須自行負擔寄回的運費；甚至有一家商家規定只接受換貨、不接受退貨，且要負擔來回運費一六○元。

消基會董事長游開雄說，按照消保法規定，消費者網購七天內退貨，無論退幾次，不用負擔任何費用。消基會提醒消費者，下單前先看清楚交易規則，並有無提供經營者相關資訊，以免出問題求償無門。

行政院消保處消保官張英美回應說，現今消費狀況很多，以服飾業來說，有些業者可能為了競價，打出「滿千免運」或「滿件免運」，但消費者因退貨無法達到免運條件、被業者要求要自付運費時，就為特殊狀況，並非通案，須採個案協商。