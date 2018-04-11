對抗流感 今年4價疫苗仍要自費

2018-04-11 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



今年流感季，民眾若想打四價流感疫苗，還是必須自費。 圖／本報資料照 分享 facebook

今年流感季，民眾若想打四價流感疫苗，還是必須自費。衛福部長陳時中之前宣布今年可望採購四價流感疫苗，但上月疾管署專家會議決議維持採購三價疫苗，衛福部昨天公布最終定案，今年公費流感疫苗仍採購三價疫苗，四價疫苗預定二○二二年納入公費接種。

因應十月流感季，公費流感疫苗採購在即，疾管署副署長莊人祥表示，專家會議決議，針對本季流行B型流感山形株，三價流感疫苗提供的交叉保護力有三至五成，且四價流感疫苗成本較高，所以仍建議今年採購三價疫苗。本周呈案已獲衛福部核定，今年維持採購六百萬劑三價流感疫苗，十月如期開打。

四價流感疫苗預計二○二二年納入公費接種，疾管署長周志浩指出，去年衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組開會，提出充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第三期計畫，新疫苗政策將會在二○二二年導入四價疫苗。但在此之前，仍會收集專家意見進行修正，最終由衛福部和行政院定案。

四價與三價流感疫苗的差別，在於四價疫苗可預防兩種Ａ型Ｈ亞型流感病毒、兩種Ｂ型流感病毒；三價疫苗則少涵蓋一種Ｂ型流感病毒。本季四價疫苗涵蓋Ａ型Ｈ１Ｎ１和Ｈ２Ｎ２流感病毒、Ｂ型為維多利亞株及山形株病毒；三價疫苗則少了Ｂ型山形株。但四價疫苗價格較高，疫苗預算將從七億元增加至十五億元。

另外，流感疫情全民關心，疾管署與宏碁合作，開發全台第一個結合ＡＩ人工智慧的「流感預報站」昨天正式上線。衛福部長陳時中說，人工智慧運用健保資料庫、疫情監測系統導入大數據，能預測疫情，顯示未來四周流感疫情動態，對各縣市提出紅、黃、綠燈警示，提供醫療備藥、民眾預防及防疫參考。

宏碁榮譽董事長施振榮說，自己的孫女上學時，班上一有兩、三人罹患類流感，整班就會停課，有了流感預測，日後就能參考就醫情況及溫度變化等，提前防護。周志浩說，流感預測站資訊視覺化，醫療衛生單位也能參考預測結果準備抗病毒藥物、檢驗試劑等，未來也將發展腸病毒等其他傳染病預測站。