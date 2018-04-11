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空汙法初審通過 下風無辜受害區有解？

2018-04-11 22:28聯合報 記者董俞佳╱即時報導

立法院衛環委員會今天初審再通過多項「空氣汙染防制法」修正條文。除了已經通過的老舊烏賊車可吊牌，禁入空品淨區，並且提高空汙法罰緩上限最高10倍以上之外，今天再通過「好鄰居條款」、「吹哨者條款」以及「展延條款」，未來縣市政府訂定空汙防制計畫要找鄰近縣市討論，也鼓勵提出空汙檢舉，若吹哨者面臨提告，也能免其責任，還有設置法律扶助機制，此外，未來許可證若要展延，必須達成指定汙染削減量，電廠也必須採用最低控制技術，違者最高可處兩千萬以下。

經歷衛環委員會前後約四次審查，這次環保署送行政院所提的空汙法共100條條文，多項都於今天經委員會初審通過。環保署副署長詹順貴表示，這次只有9個條次被保留，希望空汙法可以盡快完成三讀，相關子法可以如期於明年上半年之前完成，再搭配明年底上路的第一階段空氣汙染治理行動方案，讓空汙管制更有能量。

包括沒有任何開發的離島小琉球、屏東縣，以及彰化縣等，過去都被外界認為是無辜受害的下風空汙區，昨天委員會上也通過新增的第7條「好鄰居條款」，環保署空保處處長蔡鴻德表示，未來各縣市政府訂定空汙防制計畫不再是各訂各的，而是要找周遭鄰近縣市共同溝通 ，如果有不同意見再報行政院協調，避免下風處被忽視。

另外，本次最重要的還有比照食安法等新增的第95條吹哨者條款，蔡鴻德表示，為了鼓勵吹哨者勇於檢舉，本條訂定公私場所不得因空氣汙染防制專責人員或其他受雇人揭露違反空汙法的行為，而予解雇、降調、減薪或其他不利之處分，此外，一些吹哨者恐面臨雇主訴訟，環保署未來也將把法律扶助機制入相關子法，這次也將檢舉獎金明訂入法，更鼓勵全民力量抓烏賊車。

蔡鴻德也提到，未來工廠得到許可證之後，若要展延將有統一審查原則，現在展延是給3年以上5年以下期限，如果有違反行為，或者情節重大者，未來若要再申請展延，就只會給不到3年的期限，「算是留校察看」。

最後，這次被保留的九個條文包括爭議最高涉及發展重要還是環保優先的第12條「會商、會同」條文，以及第8條、第9條倍高雄立委質疑管制太緊，讓高雄空汙嚴重，又無法發展的總量管制制度，還有第14條被國民黨立委質疑是開放天然氣排放無上限，恐導致空氣汙染、第17條空汙基金提撥地方比率等條文，其他則都順利通過委員會。

空氣汙染小琉球

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