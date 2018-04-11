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環評會議都說沒意見 詹順貴批新北：別只放馬後炮

2018-04-11 22:27聯合報 記者董俞佳╱即時報導

深澳燃煤電廠衍伸搭蓋的海堤因位在「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，引發環保署與新北市政府隔空交火。環保署副署長詹順貴表示，新北市政府代表在環評審查小組、環評大會中完全沒有意見，現在卻又放馬後炮。他下周一將到立法院進行報告，並把全程的會議紀錄統統攤開，他也請新北市政府先檢視會議紀錄與錄音檔，再做發言，並建議新北市長朱立倫了解實情後，再寫臉書批環保署會比較好。

詹順貴表示，瑞芳保育區是三級保育區，是新北市政府依照漁業法第45條公告，從新北市政府公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物採集，「新北市政府在批判前，把自己公告的限制行為看清楚再來反映。」另外，他表示，海岸法公告實施後，這個案件通過環評，未來也必須要由內政部下的海審會再進行審議，至於涉及海岸法的一級保育區，詹順貴說，瑞芳保育區還未經內政部公告，還不是一級海岸保護區。

新北市政府一直表示，有提保育區問題。但詹順貴也出示環評會議紀錄並提出兩點質疑，第一，如果如新北市政府所說，新北市政府所畫設的瑞芳保育區不能蓋防波堤的話，那麼當初為什麼新北市政府代表會在專案小組中表示，台電要規畫興建防坡堤，可能加重漁港區域淤積，還提出要求台電公司應編列相關經費的要求，「如果態度堅決，不是一剛開始就應強調這個地區禁止開發嗎？」

第二，詹順貴說，於環評大會中，他是先讓當地民眾、民團表達意見，接著再一一詢問各目的事業主管機關，最後還詢問新北市政府漁業處漁管所代表陳志豪所長，是否還有什麼要特別表示的意見，結果對方卻回他說「不用」，詹順貴表示，這些都一一載明在會議記錄裡面。

不過外界質疑，難道新北市政府、內政部代表都說沒有意見，環保署就不能為環保把關？詹順貴說，這是各部會職掌分工，瑞芳保育區是新北市政府公告畫設，而且依據的是漁業法，新北市政府、漁業署在其權責之下就要釐清是否有違反主管法規，如果有就要提出，不應該在會議中都沒提，環評通過之後覺得不合理才放馬後炮。他也建議，新北市長朱立倫應該先釐清新北市所派的代表是否有在會議中據理力爭，再寫臉書上面的文章批環保署會比較好。

至於外界質疑，會不會就算新北市政府據理力爭這是禁止開發的保育區，最後還是因為環差通過？詹順貴說，不會。他說，如果環差所提的替換位置，依照法律規定禁止開發，當然就不會同意變更，環差也不會過。不過，目前瑞芳保育區是三級保育區，內政部也還沒有依照海岸管理法完成公告為一級海岸保護區，因此，還不能直接作為禁止開發的依據。

環保署副署長詹順貴表示，新北市政府先了解於環評會議中是否有據理力爭，別只放馬後炮...
環保署副署長詹順貴表示，新北市政府先了解於環評會議中是否有據理力爭，別只放馬後炮。圖／本報資料照片
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詹順貴瑞芳

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