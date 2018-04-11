不只醜了點！靜脈曲張 小心變成肺栓塞

2018-04-11 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／專題報導



已出現靜脈曲張症狀者，建議可穿醫療彈性襪，但僅能預防惡化，仍應就醫做根本治療。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

60歲老師因靜脈曲張困擾數10年，近日因小腿腫脹疼痛難忍就醫，確診已轉變為「深層靜脈栓塞」，是最嚴重的併發症。長庚醫院日前研究證實，靜脈曲張患者產生深層靜脈栓塞是一般人的5.3倍，產生肺栓塞機會是1.73倍，絕非只影響外觀，應接受治療別輕忽。

台北長庚診所靜脈曲張特別門診主治醫師張學倫說，靜脈功能是將血液帶回心臟，腿部靜脈為對抗地心引力，以小腿肌做幫浦，讓血液從腳流回心臟。但當血液逆流或淤積，使下肢血管徑擴張變形，就是所謂的靜脈曲張。

常見的靜脈曲張，有曲張靜脈、網狀靜脈和蜘蛛樣靜脈。有五成患者沒有症狀。張學倫說，患者若有症狀，通常以疼痛、癢、沉重感、肌肉疲勞、痠麻或半夜抽筋來表現，嚴重時皮膚會發炎、纖維化、色素沉澱、出血或發生蜂窩性組織炎。

張學倫指出，依國外文獻，約二成民眾患有靜脈曲張，但健保資料庫顯示，台灣每年不到一成患者就醫，多數患者未積極治療，認為只是「醜了點」，影響健康不大，「但有些患者可能併發深層靜脈栓塞！」

張學倫解釋，深層靜脈栓塞是相當嚴重的併發症，可能造成永久性的腿部腫脹、疼痛或潰瘍，得一輩子穿著彈性襪。最嚴重時，栓塞血塊恐流進肺部，發生肺栓塞，有致命危險。

張學倫利用健保資料庫，蒐集2001年到2013年我國21萬名靜脈曲張患者資料，發現靜脈曲張者和正常人相比，發生深層靜脈栓塞機會是一般人5.3倍，發生肺栓塞機率是1.73倍，產生周圍動脈疾病機率是1.72倍。

深層靜脈栓塞不只出現在年長患者身上，20到54歲青壯年、年輕族群，皆不能忽視。靜脈曲張患者約七成是女性，但併發深層靜脈栓塞者，男性反而比女性高一些，男性患者應特別注意。該研究獲登今年2月的「美國醫學會雜誌（JAMA）」期刊。

張學倫呼籲，預防勝於治療，有家族史民眾應減少久坐或久站，平時多運動，喜穿高跟鞋的女性則應帶運動鞋換穿。已出現症狀者，建議可穿醫療彈性襪，不過雖有改善作用，但僅能預防惡化，仍應就醫做根本治療。

靜脈曲張危險群

1.有家族史

2.年長者

3.懷孕女性

4.曾受有外傷者

5.久坐或久站的上班族

資料來源／張學倫 製表／鄧桂芬