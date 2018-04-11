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B、C肝不治療 罹癌機率飆百倍

2018-04-11 23:35聯合報 記者劉嘉韻／台北報導

肝基會與7-ELEVEN合作的「救救肝苦人」計畫邁入第13年，希望肝病不再是國病...
肝基會與7-ELEVEN合作的「救救肝苦人」計畫邁入第13年，希望肝病不再是國病。 記者劉嘉韻／攝影
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家住屏東來義鄉的排灣族70歲高阿嬤，十年前罹患C型肝炎，因交通不便，加上覺得「反正也不會痛」，一直未積極治療，一年前肝基會與當地衛生所舉辦肝病篩檢，發現肝功能指數異常、肝纖維化，高阿嬤去年六月接受治療，痊癒後成為「最佳代言人」，不斷向族人宣導防治肝炎的正確觀念。

肝基金今年針對雲嘉地區2383位B、C型肝炎患者，進行調查發現39%民眾得知罹病卻無作為，僅18%接受治療，65%認為身體無不適，不須追蹤。肝基會副執行長粘曉菁指出，B、C肝未追蹤治療是後續發生肝癌的主因，B肝患者罹患肝癌機率是一般人100倍，提高偏鄉地區肝病的追蹤及治療率刻不容緩。

肝基會董事長許金川指出，肝基會與7-ELEVEN合作的「救救肝苦人」計畫邁入第13年，今年推出「保肝全壘打2.0─全方位醫療到點服務計畫」，首創從篩檢、衛教、追蹤、治療，提供一條龍全方位醫療服務。

首先針對雲嘉地區，結合台大雲林分院及嘉義基督教醫院體系，共16位醫師擔任專責醫師，走入當地8鄉鎮，在第一線為民眾篩檢及治療評估後，進一步協助掛號與轉診，治療過程全程掌控，配搭既有「健康管家」，等同將保肝門診送入偏鄉，預計協助雲嘉超過兩千位B、C肝病患者。

7-ELEVEN歷年來在各門市設有「救救肝苦人」募款箱，但今年捐款數量較去年衰退一成。統一超商公共事務部長林立莉呼籲，捐鈔票不嫌多，捐一元也不嫌少，盼民眾能慷慨解囊，一起「救救肝苦人」，讓肝病不再是台灣的國病。

肝病患者肝炎

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