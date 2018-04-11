吳秀玲作品 奪日本水下攝影最高榮譽

2018-04-11 21:50 中央社 東京11日綜合外電報導



日本「朝日新聞」報導，攝影師吳秀玲的作品Shark at dusk，6日於「2018第20屆地球之海攝影比賽」獲得「館石昭獎」，此獎被視為日本水下攝影最高榮譽。

以海洋生物之美及環保為主題的地球之海攝影比賽為紀念創辦20屆，特別設立自由單元及自然暨環境單元的綜合大獎「館石昭獎」。主辦單位Marin Diving 展執行委員會公布，吳秀玲在古巴所拍攝2隻鯊魚與夕陽的照片、名為Shark at dusk的作品，從1200件參賽作品中脫穎而出，榮獲此大獎。

這項攝影比賽入圍作品有676件，6至8日之間在東京池袋陽光大樓文化會館舉行的「Marin Diving 展」會場上展出。

吳秀玲今天對中央社表示，非常幸運能得到第20屆地球之海攝影比賽日本水下攝影最高榮譽的館石昭獎。這項獎就跟「索尼世界攝影大獎」一樣別具意義。

吳秀玲的作品「與鱷共舞」今年3月在全球規模最大國際攝影競賽「索尼世界攝影大獎」，榮獲台灣區首獎。

她表示，今年迎接創辦50週年的Marine Diving是日本第一本潛水雜誌，創辦人同時也是水下攝影師館石昭在1956年開始潛水，找尋繪畫的靈感。他為了捕捉在水下看到的東西，設計並製造了相機潛水殼。2004年，75歲的館石昭入選世界潛水名人堂，是首位亞洲人入選。